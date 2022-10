Ist Lala Kent nach der Trennung von Randall wieder verliebt?

Lala Kent (32) könnte derzeit nicht glücklicher sein. Seit 2015 war der "Vanderplump Rules"-Star mit dem Produzenten Randall Emmett liiert. Drei Jahre später verlobte sich das Paar sogar. Doch zu einer Hochzeit kam es nie: Vergangenes Jahr entschieden sich die Schauspielerin und der Unternehmer dazu, getrennte Wege zu gehen. Doch wie Lala nun ausplauderte, gebe es inzwischen einen neuen Mann in ihrem Leben.

Im Interview mit dem Radiosender Sirius XM stellte die 32-Jährige klar, dass sie momentan niemanden date. Dennoch habe die Schauspielerin ein Auge auf jemanden geworfen. "Ich glaube, ich habe mich in jemanden verliebt", offenbarte sie. Der Auserwählte lebe in ihrer Stadt und sei 38 Jahre alt. "Ich liebe seinen Verstand. Er ist sehr klug. Sein Gesicht passt nicht zu dem, was aus seinem Mund kommt. Er ist ein Einhorn", schwärmte der TV-Star.

Doch wie hat Lala den mysteriösen Mann kennengelernt? "Mein Freund hat schon eine ganze Weile versucht, mich mit ihm zu verkuppeln und jetzt haben wir uns endlich getroffen. Wir haben schon dreimal etwas miteinander unternommen. Wir hatten eine Menge Spaß", erzählte die Autorin voller Freude. Etwas Ernstes sei es zwischen ihnen bisher jedoch noch nicht.

Anzeige

Getty Images Lala Kent, TV-Star

Anzeige

Getty Images Realitystar Lala Kent

Anzeige

Getty Images Lala Kent im Juni 2019

Anzeige

Denkt ihr, Lala wird bald mehr über den Mann, der ihr Herz erobert hat, erzählen? Ja, das hoffe ich doch! Nein, ich denke nicht. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de