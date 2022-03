Lala Kent (31) scheint mittlerweile endgültig über ihren Ex Randall Emmett hinweg zu sein! Im Oktober 2021 wurde publik, dass sich die "Vanderpump Rules"-Bekanntheit und der Filmproduzent voneinander getrennt haben. Nach dem Liebes-Aus machte die US-Amerikanerin ihrem Ex schwere Vorwürfe: Er soll sie nämlich während ihrer Schwangerschaft betrogen haben! Doch inzwischen hat Lala offenbar endgültig mit dem Pokerspieler abgeschlossen. Sie stellte nun klar, dass sie nicht einmal Liebeskummer hat.

In ihrem Podcast "Give Them Lala" sprach die 31-Jährige nun ganz offen über die gescheiterte Beziehung. "Ich habe das Gefühl, dass ich nicht leide", gab Lala ehrlich zu. Die Liebe sei in ihren Augen nie echt gewesen, denn Randall habe sie monatelang hintergangen und belogen. "Es ist also schwer für mich, einen Verlust zu betrauern, wenn es keinen Verlust gab, weil es nie real war", führte die Beauty weiter aus.

Nach der Trennung blieb Lala nicht lange allein. Anfang Februar verkündete sie total glücklich, dass sie momentan wieder jemanden datet. "Er ist gebaut wie Superman – und hat eine Menge Tattoos", schwärmte die Mutter einer Tochter im Interview mit Amazon Live. Offiziell zusammen seien die beiden allerdings noch nicht.

Instagram / lalakent Lala Kent, "Vanderpump Rules"-Star

Getty Images Randall Emmett, Filmproduzent

Getty Images Lala Kent und Randall Emmett im Juni 2019 in Santa Monica

