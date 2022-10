Wünschen sich Chris Pratt und Katherine noch mehr Kinder?

Katherine Schwarzenegger (32) und Chris Pratt (43) sind noch im Baby-Fieber! Seit 2019 sind der "Guardians of the Galaxy"- Schauspieler und die Tochter von Arnold Schwarzenegger (75) verheiratet. Im darauffolgenden Jahr bekam das glückliche Pärchen ihr erstes Kind. Nachdem vor vier Monaten ihr zweites Kind auf die Welt gekommen ist, verriet Katherine jetzt: Die Familienplanung mit Chris ist offenbar noch nicht abgeschlossen!

In einem Interview mit Us Weekly gab Katherine neue Informationen zu ihrer Familienplanung mit ihrem Ehemann Chris bekannt. "Ich komme aus einer großen Familie, daher liebe ich die Vorstellung, viele Kinder und eine große Familie zu haben", verriet die 32-Jährige. "Was auch immer Gott für uns geplant hat, werden wir auch umsetzten", zeigte sich die Autorin zuversichtlich.

An Ehemann Chris soll es an der Familienplanung jedenfalls nicht hapern. Der "Jurassic World"-Schauspieler geht schon länger in seiner Papa-Rolle komplett auf. Seine Ex-Frau Anna Faris (45) und er wurden bereits vor zehn Jahren das erste Mal Eltern. Sein Sohnemann Jack soll sich auch in seiner neuen Rolle als großer Bruder bisher sehr wohlfühlen.

Instagram / katherineschwarzenegger Katherine Schwarzenegger, Autorin

Getty Images Katherine Schwarzenegger und Chris Pratt im April 2019

MEGA Chris Pratt mit seinem Sohn Jack in Los Angeles 2017

