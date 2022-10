Rückblicke: Hier wusste Molly-Mae Hague nichts vom Babyglück

Molly-Mae Hague (23) ist überwältigt von ihren Gefühlen! Die britische Love Island-Bekanntheit fand 2019 in der Datingshow tatsächlich die Liebe. Der Boxer Tommy Fury verdrehte ihr den Kopf und seitdem sind die beiden glücklich zusammen. Sogar der erste Nachwuchs ist bereits unterwegs: Sie bekommen ein Mädchen! Die Influencerin verrät immer mehr Details über ihre Schwangerschaft: Nun teilte Molly-Mae niedliche Pics mit besonderer Bedeutung!

In ihrer Instagram-Story blickte sie jetzt auf den Monat Mai zurück – offenbar kurz bevor sie von ihrem Wunder im Bauch erfahren hatte. Aber die Kleine war damals bereits unterwegs! Zu einem Pic, auf dem sie ihren Tommy küsst, schrieb Molly-Mae: "Hier ist mein Baby schon im Bauch gewachsen und ich wusste es nicht mal." Auch an ihrem Geburtstag am 26. Mai posierte sie überglücklich für die Kamera – ohne zu wissen, was für eine schöne Nachricht auf sie wartete.

Die Turteltauben scheinen schon jetzt ganz vernarrt in ihr Ungeborenes zu sein. So gibt Molly-Mae regelmäßige Updates auf Social Media und stellt ihre Babykugel gerne in lässigen Outfits zur Schau. Ihre Community freut sich über jedes Posting: "Du strahlst in deiner Schwangerschaft so", schwärmte eine Userin.

Anzeige

Instagram / mollymae Tommy Fury und Molly-Mae Hague, Mai 2022

Anzeige

Instagram / mollymae Tommy Fury und Molly-Mae Hague, "Love Island"-Paar

Anzeige

Instagram / mollymae Molly-Mae Hague, britischer "Love Island"-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de