Fans gerührt: Christopher Lloyd und Michael J. Fox vereint

Sie sind wieder vereint! Mit Zurück in die Zukunft landeten Michael J. Fox (61) und Christopher Lloyd (83) im Jahr 1985 einen großen Kinohit! In dem Film spielt Michael den Jugendlichen Marty McFly, der mithilfe von Dr. Emmett L. Brown – verkörpert von Christopher – in der Zeit zurückreist. Heute sind "Zurück in die Zukunft" sowie seine beiden Nachfolger Kult. Jetzt boten Michael und Christopher ihren Fans einen ganz besonderen Anblick: Sie waren gemeinsam bei einer Veranstaltung zu sehen!

Am Wochenende fand in New York die Comic Con statt. Dem Event statteten auch Michael und Christopher einen Besuch ab. Das kultige Duo schwelgte sogar gemeinsam auf der Bühne in Erinnerungen an die damalige Zeit, als die "Zurück in die Zukunft"-Reihe große Erfolge feierte und die beiden Schauspieler zu Legenden machte. Als sich die beiden dann auch noch in aller Öffentlichkeit umarmten, konnten einige eingefleischte Fans The Sun zufolge ihre Tränen nicht mehr zurückhalten.

Die Comic Con an sich schien generell eine bewegende Veranstaltung für Michael gewesen zu sein. Er traf nicht nur seinen Filmkollegen Christopher wieder, sondern sprach laut Daily Mail auch über seine Mutter, die erst kürzlich verstarb. Er erzählte, dass seine Mama damals ganz und gar nicht davon begeistert gewesen sei, dass er eine Rolle in "Zurück in die Zukunft" spielt. Der Grund: Die Dreharbeiten fanden nachts statt. Letztendlich habe er die Rolle angenommen, doch seine Mutter habe in dem Punkt recht behalten. "Ich wurde müde", gab Michael zu.

Getty Images Christopher Lloyd und Michael J. Fox, Oktober 2022

ActionPress "Zurück in die Zukunft"-Filmplakat von 1989

Getty Images Christopher Lloyd und Michael J. Fox

