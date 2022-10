Liebeserklärung: Sarah Engels schwärmt von ihrem Mann Julian

Sarah Engels (29) und ihr Mann Julian (29) machten 2021 ihr Glück komplett und heirateten, nachdem der Fußballspieler ihr 2020 einen Antrag machte. Seitdem sind die Sängerin und er unzertrennlich. Gemeinsam ziehen sie Sarahs Sohn Alessio (7) und ihre gemeinsame Tochter Solea auf. Dennoch findet das Traumpaar immer wieder Zeit für Zweisamkeit, die sie aber auch allzu gerne mit ihren Fans teilen: Jetzt postete Sarah eine süße Liebeserklärung an ihren Julian!

In ihrer Instagram-Story schwärmte Sarah jetzt in den höchsten Tönen von ihrem Liebesglück. Dort postete sie ein süßes Video, in dem das Pärchen im Meer schwimmt und die Wellen genießt. "Ich liebe es, dass wir sind, wie wir sind! Wir sind Abenteurer, die es lieben, die Welt zu entdecken und ihre Natur", schrieb sie zu dem Clip. "Wir sind auf der Welt zu Hause, weil wir unser Zuhause ineinander gefunden haben!", teile die junge Mama mit ihren Fans.

Wie groß die Liebe der beiden ist, machte Sarah zuletzt im August deutlich. Zu diesem Zeitpunkt schwärmte die zweifache Mama von ihrem Mann, während sie sich auf große Weltreise begaben. "Ich liebe dich und bin immer an deiner Seite und ich weiß, dass wir gemeinsam alles schaffen können. Mit dir bin ich ein unbesiegbares Team", schrieb sie damals im Netz.

Instagram / julbue Julian und Sarah Engels, Mai 2022

Instagram / julbue Julian und Sarah Engels, Juli 2020

Instagram / sarellax3 Sarah Engels mit ihren Kindern Alessio und Solea

