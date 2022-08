Im Urlaub: Sarah und Julian Engels schwärmen von ihrer Liebe

Sarah (29) und Julian Engels (29) schweben auf Wolke sieben. Bereits seit zwei Jahren gehen die Sängerin und der Fußballer gemeinsam durchs Leben. Auf die Traumhochzeit im Mai des vergangenen Jahres folgte im Dezember die Geburt ihres ersten gemeinsamen Kindes. Derzeit reist das Paar zusammen mit Tochter Solea und Sohn Alessio (7) durch die Welt. Doch das hält Sarah und Julian nicht davon ab, sich im Netz gegenseitig eine Liebeserklärung zu machen.

"Ich weiß, ich bin sicher nicht perfekt und keiner kennt mich so wie du. Sowohl meine Stärken als auch meine Fehler. Ich liebe dich und bin immer an deiner Seite und ich weiß, dass wir gemeinsam alles schaffen können. Mit dir bin ich ein unbesiegbares Team" , schwärmte die zweifache Mama in ihrer Instagram-Story von ihrem Liebsten. Dazu teilte sie ein süßes Foto von sich und dem Kicker. Auf diesem gibt das Paar sich vor einer traumhaften Strandkulisse einen leidenschaftlichen Kuss.

Auch Julian machte seiner Ehefrau eine rührende Liebeserklärung auf Instagram. "Egal, in welche Richtung ich laufe, ich komme immer bei dir an", schrieb der 29-Jährige zu zwei süßen Urlaubsschnappschüssen von sich und der "Love Is Love"-Interpretin. Eng umschlungen und total verliebt schauen sie auf einem der Fotos in die Kamera.

Instagram / julbue Sarah und Julian Engels auf Hawaii

Instagram / julbue Sarah Engels mit ihrem Ehemann Julian

Instagram / julbue Julian und Sarah Engels, Mai 2022

