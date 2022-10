Sechs Monate Ehe: Nicola Peltz und Brooklyn feiern Jubiläum

Brooklyn (23) und Nicola Peltz Beckham (27) schwelgen in schönen Erinnerungen. Im vergangenen April waren der Beckham-Sprössling und die gebürtige New Yorkerin bei einer großen Zeremonie den Bund der Ehe eingegangen. Wie umwerfend der Tag für das Paar war, machte die Beauty rund zwei Monate nach der Trauung bereits deutlich. Nun kamen die Eheleute erneut nicht aus dem Schwärmen übereinander heraus: Anlässlich ihres sechsmonatigen Ehe-Jubiläums veröffentlichten Nicola und Brooklyn jetzt neue Eindrücke ihrer Hochzeitsfeier.

Auf ihrem Instagram-Account postete die 27-Jährige zwei Fotos, die sie an ihrem großen Tag mit Brooklyn zeigen. "Sechs Monate als deine Frau und noch ewig so weiter! Ich liebe dich so sehr, Baby", schrieb die Influencerin unter ihrem Post. Auch Brooklyn ließ es sich nicht nehmen, einen Schnappschuss der Trauungszeremonie mit seinen Abonnenten zu teilen. Während die Eheleute auf den von Nicola veröffentlichten Bildern verliebt in die Kamera grinsen, ist die Braut in Brooklyns Beitrag von hinten zu sehen – augenscheinlich ist die Aufnahme während des Jaworts entstanden.

Auch bei den Fans der beiden Turteltauben schienen die neuen Hochzeitsimpressionen bestens anzukommen. So versahen viele Follower und auch einige Prominente die Kommentarspalten der Beiträge beispielsweise mit roten Herz-Emojis. Zudem kommentierten Brooklyn und Nicola den Post des jeweils anderen und gerieten dabei ins Schwärmen. "Ich könnte nicht ohne dich leben! Du machst mich jeden Tag zu einem besseren Menschen", versicherte der Fotograf.

Anzeige

SIPA PRESS Brooklyn und Nicola Peltz Beckham, August 2022

Anzeige

Getty Images Brooklyn und Nicola Peltz Beckham im Oktober 2022

Anzeige

Getty Images Brooklyn und Nicola Peltz Beckham auf der Paris Fashion Week

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de