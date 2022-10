Eng und durchsichtig: Mariah Carey im heißen Dress unterwegs

Sie mag es eben extravagant und sexy! Mariah Carey (53) ist bekannt für ihre auffallenden Outfits und ihrem Diva-Look, auch wenn sie mal nur eben in den nächsten Burgerladen geht. Nun beeindruckte Mariah erneut mit einem reizenden Look. Bei einem Date in New York mit ihrem Freund Bryan Tanaka (39) präsentierte sich die Sängerin in einem pompösen und gewagten Outfit.

Die "All I Want For Christmas"-Interpretin machte deutlich, wie sexy sie ist! In einem engen, durchsichtigen Kleid mit horizontalen Streifen verließ die Schauspielerin ein Restaurant in Manhattan. Dazu trug sie eine Sonnenbrille und einen schwarzen Cardigan, welcher jedoch nicht verstecken konnte, was der Star drunter trägt. Ihr Freund hingegen blieb lieber schlicht in einem schwarzen T-Shirt und blauer Jeans gekleidet.

Seit 2016 sind die zwei ein Paar, jedoch halten sie ihre Beziehung sehr privat. Die beiden lernten sich auf Mariahs Tour in 2006 kennen. Jedoch kamen sie erst ein ganzes Jahrzehnt später zusammen. Seitdem sind die beiden unzertrennlich.

Getty Images Mariah Carey bei einem Event in NYC im Dezember 2019

ActionPress Mariah Carey und Freund Bryan Tanaka

Action Press / Splash News Mariah Carey und ihr Freund Bryan Tanaka im Juni 2022

