In Mariah Careys (51) Leben scheint irgendwie alles glamourös zu sein! Die All I Want for Christmas-Interpretin gehört zu den berühmtesten Sängerinnen der Welt. In ihren Hits ist das Hauptthema meistens die Liebe, und die geht ja bekanntlich durch den Magen. Doch wenn es darum geht, muss es wohl nicht immer ein Galadinner sein. Ein schneller Stopp bei McDonald's tut es für Mariah nämlich auch – doch dann im Red-Carpet-Look!

In einem glamourösen roten Paillettenkleid machte die 52-Jährige mit ihren Zwillingen Monroe (10) und Moroccan (10) bei einem Lokal der Fast-Food-Kette Halt und sorgte damit für einen ganz großen Auftritt. Denn mit tiefem Ausschnitt, lockiger Mähne und einer mit Glitzer verzierten Maske spazierte Mariah in den Laden in Aspen, wie sie via Instagram zeigte. "Ich hoffe, ich bin nicht overdressed", sagte sie scherzend zu den Mitarbeitern. Ihre Bestellung war übrigens ein Cheeseburger, das wäre alles, was sie bräuchte.

Alle waren ganz aus dem Häuschen über den unerwarteten Besuch der Sängerin. Nachdem sie ihre Bestellung aufgegeben hatte, blieb sie noch auf einen kleinen Plausch und knipste ein paar Bilder mit den Anwesenden. Derzeit können sich ihre Fans bei McDonald's während der Weihnachtszeit das "Mariah-Menü" schmecken lassen.

mariahcarey / Instagram-Story Mariah Carey bei McDonalds, 2021

Instagram / mariahcarey Mariah Carey und ihre Kids Morrocan und Monroe an Ostern 2020

Getty Images Die Musikerin Mariah Carey

