Die Romanze von Mariah Carey und Anderson soll gut laufen

Mariah Carey (56) und Anderson .Paak schweben anscheinend auf Wolke sieben! Nach monatelangen Spekulationen bestätigten Insider, dass die beiden Musiker sich "voll und ganz daten". Zuletzt waren sie händchenhaltend bei einem gemeinsamen Dinner-Date in Los Angeles gesehen worden, was die Gerüchteküche kräftig anheizte. "Mariah und Anderson daten sich, sie haben sich letzten Sommer bei der Arbeit kennengelernt, und er war schon immer ein riesengroßer Fan und hat zu ihr aufgeschaut", verriet eine Quelle gegenüber Us Weekly. Anderson sei "sehr angetan" von Mariah, die ihn wiederum "sehr süß findet".

Ein weiterer Informant behauptete zudem gegenüber dem Blatt, dass Mariah "seit Jahren niemanden ernsthaft gedatet hat" und er "die erste Person ist, die sie wirklich interessiert." Trotz ihrer vollen Terminkalender verbringen die beiden wohl viel Zeit miteinander: "Sie haben viel gemeinsam und es läuft wirklich gut." Neben ihrer Leidenschaft für Musik verbindet das Paar auch noch eine weitere Gemeinsamkeit: Beide sind Eltern von Teenagern und haben offenbar über die Herausforderungen des Elternseins eine besondere Nähe entwickelt. Mariah hat zwei 13-jährige Zwillinge mit Ex-Mann Nick Cannon (44), während Anderson zwei Söhne mit seiner getrennt lebenden Frau Jaylyn Chang hat.

Bereits in der Vergangenheit hatte es mehrfach Spekulationen um eine mögliche Romanze zwischen den beiden gegeben. Zuletzt sorgten Mariah und Anderson für Schlagzeilen, als er ihr bei der Verleihung des iHeartRadio Icon Awards zur Seite stand und sie liebevoll auf die Bühne begleitete. Bereits damals wurden Stimmen laut, die beiden könnten mehr als nur Freunde sein – eine Vermutung, die nun offenbar bestätigt wurde.

