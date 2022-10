Große Kratzer: Bachelor-Hannahs Auto von Polizei angefahren

Mit diesem Übeltäter hat Hannah Kerschbaumer (30) wohl nicht gerechnet. Im Netz erfreut die dunkelhaarige Beauty rund 68.400 Follower regelmäßig mit Einblicken in ihren Alltag. Auch über ihre offene Ehe zu ihrem Mann Chris spricht die ehemalige Der Bachelor-Kandidatin ganz offen und ehrlich. Doch nun hatte die Unternehmerin unerfreuliche Nachrichten für die Fans: Hannah erzählte, dass ihr Auto angefahren worden sei – und zwar von der Polizei höchstpersönlich.

Am vergangenen Dienstagabend hatte sich die 30-Jährige mit den unerfreulichen Neuigkeiten an ihre Community gewandt. "Happy End eines Arbeitstages", hatte Hannah gescherzt, bevor sie das Ausmaß des Zusammenstoßes zeigte. Den grauen Wagen des Webstars zieren nun drei riesengroße Schrammen. Zudem hatte die einstige Das Ding des Jahres-Kandidatin einen kleinen Zettel an ihrer Windschutzscheibe gefunden, auf dem stand, dass sie sich bei einer Polizeiwache melden solle.

Doch damit noch nicht genug, denn nun eröffnete die Influencerin ihren Fans erstaunliche Neuigkeiten. "Die Auto-Situation ging gestern noch weiter, Freunde", begann sie, die neusten Entwicklungen zu teilen. Nachdem die Unternehmerin die Nummer von dem Zettel angerufen hatte, klärte sich nämlich auf, wer ihr Auto demoliert hat. "Dann stellte sich heraus, dass die Polizei mich selbst angefahren hat", verriet Hannah verdutzt.

Instagram / hicallmehannah Hannah Kerschbaumer, Unternehmerin

Instagram / hicallmehannah Die Kratzer an Hannah Kerschbaumers Auto, 2022

Instagram / hicallmehannah Hannah Kerschbaumer, ehemalige Bachelor-Kandidatin

