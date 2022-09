Ex-Bachelor-Hannah und ihr Chris leben in einer offenen Ehe!

Hannah Kerschbaumer (30) gibt intime Details aus ihrem Liebesleben preis! Im August sorgte die ehemalige Bachelor-Kandidatin für eine große Überraschung bei ihren Fans. Eigentlich wollte sie in Barcelona mit den engsten Freunden ihren 30. Geburtstag feiern, doch statt einer Party fand plötzlich eine Spontan-Hochzeit statt. Mit ihrem Mann Chris scheint die Unternehmerin nach der Trauung auch überglücklich zu sein. Doch tatsächlich führen die beiden keine monogame Beziehung: Hannah verriet jetzt, dass sie in einer offenen Ehe lebt!

Im Interview mit Bild erzählte die 30-Jährige, dass in ihrem Freundeskreis immer wieder Beziehungen aufgrund von Seitensprüngen scheitern. "Also haben wir uns gedacht: Wir machen das anders. Wir erlauben uns diese Fehler und leben in einer offenen Beziehung", führte sie weiter aus. Trotzdem haben Hannah und Chris in ihrer offenen Ehe auch ein paar feste Regeln: "Das Wichtigste ist, dass wir nicht darüber sprechen, was passiert ist!" Außerdem tausche das Paar mit seinen Flirtpartnern keine Kontaktdaten aus, um sicherzugehen, dass es bei einmaligen Begegnungen bleibt.

Hannahs Fans scheinen allerdings noch nicht ganz zu wissen, was sie von dem Beziehungsmodell halten sollen. "Auf Social Media gibt es zwei Lager. Die, die es total interessant finden, aber sich nicht trauen, mit ihrem Partner über ihre Bedürfnisse zu sprechen und die, die es öffentlich verurteilen", gab die Berlinerin ehrlich zu.

