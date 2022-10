Nach Coming-out: Jamie Lee Curtis' Tochter bei Film-Premiere

Jamie Lee Curtis (63) platzt vor Stolz! Die Schauspielerin hat mit ihrem Ehemann Christopher Guest (74) zwei gemeinsame Adoptiv-Kinder. Neben Annie haben die beiden im Jahr 1996 Thomas adoptiert, als dieser noch ein Neugeborenes war. Vor zwei Jahren outete er sich als Transgender und lebt seitdem unter dem Namen Ruby. Jetzt präsentierte sich Jamie Lees Tochter das erste Mal der Öffentlichkeit nach ihrem Coming-out!

Jamie Lee besuchte in Begleitung ihrer beiden Töchter die Filmpremiere des Slasherfilms "Halloween Ends" in Los Angeles. Auf dem Red Carpet ließen die drei sich in glamourösen Abendkleidern ablichten. Alle drei schlüpften an diesem Abend in bodenlange Kleider, wobei Ruby und Annie sich farblich in schwarzgrauen Roben abstimmten und Mutter Jamie Lee zwischen den beiden in einem bordeauxroten Kleid herausstach. Trotzdem war die Aufmerksamkeit vor allem auf Tochter Ruby gerichtet, die der Welt endlich zeigen konnte, wie schön sie als Frau aussieht.

Gegenüber Aarp hatte Jamie Lee im letzten Jahr geäußert, dass sie und ihr Mann voller Bewunderung dabei zusehen konnten, wie aus ihrem Sohn ihre Tochter Ruby wurde. Auch nach der Veranstaltung machte die Halloween-Darstellerin kein Geheimnis daraus, wie stolz sie auf ihre Familie ist. Auf Instagram schrieb sie zu einem Foto mit Ruby und Annie: „Meine Familie. Stolzeste Mutter. Liebevolle Unterstützung."

