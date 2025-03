Trailer zu Lindsay Lohans "Freakier Friday" veröffentlicht

Endlich ist es so weit: Der erste Ausschnitt des neuen "Freaky Friday"-Films ist da! "Freakier Friday" heißt der Nachfolger und bringt auch die Hauptdarstellerinnen Lindsay Lohan (38) und Jamie Lee Curtis (66) zurück. Auf YouTube veröffentlicht Disney den ersten Ausschnitt. Darin zu sehen: Jamie und Lindsay in ihren Rollen als Mutter-Tochter-Duo Anna und Tess Coleman, das vor einer Wahrsagerin sitzt. Diese erkennt, dass die beiden bereits in der Vergangenheit die Erfahrung machten, in den Schuhen der anderen zu laufen. Dann prophezeit die Frau: "Ihr habt eine Lektion gelernt. Eine Lektion, die euch wieder nützen kann." Für Anna und Tess ist klar: Das klingt, als würden sie vermutlich wieder die Körper tauschen, was sie auf keinen Fall wollen.

Doch es kommt anders als gedacht, denn der Film spielt deutlich nach dem ersten Teil. Während Lindsays Rolle damals noch ein Teenager war und mit ihrer Mutter den Körper tauschte, ist sie jetzt erwachsen und hat eine Tochter und eine Stieftochter. Der Trailer zeigt, als die beiden Protagonistinnen am nächsten Morgen aufwachen, steckt Anna im Körper ihrer Teenie-Tochter, die wiederum in Annas Körper. Oma Tess tauschte mit ihrer anderen Tochter die Körper – das Chaos scheint perfekt und noch größer als beim letzten Mal. "Die Geschichte setzt Jahre nach der Identitätskrise von Tess und Anna ein. [...] Während sie die unzähligen Herausforderungen meistern, die sich ergeben, wenn zwei Familien verschmelzen, entdecken Tess und Anna, dass der Blitz tatsächlich zweimal einschlagen könnte", heißt es in der offiziellen Synopsis.

2003 eroberten Lindsay und Jamie in "Freaky Friday" die Kinos. Die Komödie wurde fast schon ein Klassiker und ist unter Disney-Fans bis heute beliebt. Eben weil der Film so beliebt war, fragen sich viele Fans, warum der zweite Teil nicht schon viel früher produziert wurde. Darauf gibt es aber eine einfache Antwort, denn offenbar sollte die Originalbesetzung auf jeden Fall beibehalten werden. "Wir konnten den Film bis jetzt nicht machen, weil Lindsay alt genug sein musste, um selbst eine 15-Jährige zu haben", erklärte Jamie in der "Today Show".

Instagram / jamieleecurtis Jamie Lee Curtis und Lindsay Lohan im November 2023

Jamie Lee Curtis und Lindsay Lohan in "Freaky Friday"

