Wow! Jamie Lee Curtis gemeinsam mit Töchtern auf Premiere

Jamie Lee Curtis (63) überrascht mit einem ganz besonderen Red-Carpet-Auftritt! Seit 1984 ist die "Halloween"-Darstellerin mit dem Schauspieler Christopher Guest (74) verheiratet. Ihre Liebe krönten die Turteltauben dann mit zwei Adoptivkindern. Doch obwohl das Ehepaar ihr Privatleben weitestgehend aus der Öffentlichkeit raushält, überraschte die Autorin ihre Fans jetzt mit einem besonderen Auftritt: Jamies Töchter begleiteten ihre berühmte Mama auf den roten Teppich!

Am vergangenen Dienstag fand die Premiere ihres neusten Slasherfilms "Halloween Ends" in Los Angeles statt – via Instagram teilte Jamie einige Eindrücke von dem Abend: Auf einer der Aufnahmen posieren die drei Frauen in glamourösen Outfits! Die 63-Jährige trug ein rotes, schulterfreies Kleid mit langen Ärmeln, während ihre Tochter Annie ein trägerloses Kleid mit silbernen Applikationen wählte. Ihre jüngere Schwester Ruby strahlte hingegen in einem silbernen Kleid, das sie mit einer schwarzen Jacke und einer Tasche in der Form eines Kürbisses kombinierte. "Meine Familie. Stolzeste Mutter. Liebevolle Unterstützung", schrieb Jamie zu dem Bild des Trios.

Die Fans sind begeistert von dem Mama-Töchter-Gespann: "Du bist die allerbeste, Jamie! Gott segne dich und deine reizenden Töchter", "Was für ein wunderschönes Familienfoto" oder "Wow! Ich liebe es! Du hast eine wunderschöne Familie!", schrieben einige User unter dem Post.

Getty Images Jamie Lee Curtis im März 2022

Getty Images Jamie Lee Curtis mit ihren Töchtern auf der "Halloween Ends"-Premiere

Getty Images Jamie Lee Curtis, Schauspielerin

