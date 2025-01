Jamie Lee Curtis stellt ihre kultige Aerobic-Szene nach

Jamie Lee Curtis (66) hat es erneut allen gezeigt: In einem Instagram-Auftritt der besonderen Art stellte die oscarprämierte Schauspielerin eine Szene aus ihrem Kultfilm "Perfect" von 1985 nach und bewies, dass sie auch mit über 60 Jahren noch die Hüften kreisen lassen kann. Gemeinsam mit Komiker und Talkshow-Host Jimmy Fallon (50) führte Jamie in einem Retro-Aerobic-Outfit im Studio passende Aerobic-Moves vor, die denen im Original von damals in nichts nachstanden. Doch damit nicht genug – der Star überraschte mit zusätzlichen Einlagen, darunter einem humorvollen Einsatz beim Befüllen eines Champagnerturms und einer improvisierten Wiederbelebungsmaßnahme.

Der Film "Perfect", in dem Jamie an der Seite von John Travolta (70) einst die Rolle der Jessie Wilson spielte, brachte ihr in den 80er-Jahren große Aufmerksamkeit. Die dynamische Darstellung einer Aerobic-Trainerin machte sie damals zur Fitnessikone, und dieser Ruf scheint auch nach fast vier Jahrzehnten immer noch aktuell zu sein. Für ihren Auftritt bei Jimmy Fallon legte die Schauspielerin jedoch noch eine Schippe drauf: Neben den sportlichen Bewegungen griff sie zu einem Stück Pizza, das sie genussvoll während ihrer Performance verzehrte. Jimmy, der sich ebenfalls mächtig ins Zeug legte, bekam von der Schauspielerin augenzwinkernd Schützenhilfe, sodass die humorvolle Szene die Zuschauer sichtlich begeisterte.

Bemerkenswert bleibt jedoch Jamies Bodenständigkeit, die sie trotz ihrer langen Karriere stets bewahrt hat. In der Talkrunde bei Jimmy überhäufte der Moderator den Hollywoodstar mit Komplimenten – doch Jamie, die jetzt eine Million Dollar für die Opfer der Feuerkatastrophe in Los Angeles spendete, reagierte mit einem Lachen und einer Geste des Abwinkens. Nach zahllosen Erfolgen in ihrer Karriere bleibt sie bodenständig. "Okay, gut, genug jetzt", sagte sie charmant und bescheiden.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jimmy Fallon, Moderator

Anzeige Anzeige

Getty Images Jamie Lee Curtis, Schauspielerin

Anzeige Anzeige