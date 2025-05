So sehr bereut Jamie Lee Curtis ihre Schönheitsoperation

Jamie Lee Curtis (66) hat offen über ihre Entscheidung gesprochen, sich im Alter von 25 Jahren einer Schönheitsoperation zu unterziehen – ein Schritt, den sie bis heute bereut. Auslöser war eine verletzende Bemerkung eines Kameramanns am Set des Films "Perfect" aus dem Jahr 1985. "Er sagte: 'Ich drehe heute nicht mit ihr. Ihre Augen sind zu geschwollen'", berichtete Jamie in einem Interview mit dem CBS-Format "60 Minutes". Kurz nach Abschluss der Dreharbeiten entschied sie sich für einen Eingriff, um die Augenpartie zu straffen. Doch wie sie erklärt, bedauert sie die Entscheidung zutiefst und ist seither Kritikerin von Schönheits-OPs.

Jamie, die heute als prominente Befürworterin natürlicher Schönheit gilt, sagt, dass diese Operation nicht nur Auswirkungen auf ihr damaliges Selbstwertgefühl hatte, sondern auch der Beginn ernsterer Probleme war. Nach dem Eingriff entwickelte sie eine Abhängigkeit von Schmerzmitteln. "Ich war sehr angetan von dem warmen Gefühl, das Opiate geben können", sagte sie und berichtete, wie diese Substanzen für sie zu einem unverzichtbaren Bestandteil ihres Lebens wurden. Gleichzeitig hielt sie ihre Sucht geheim und sprach erst Jahre später offen darüber. Erst 1999 nahm sie an ihrer ersten Selbsthilfegruppe teil, was schließlich den Weg zur Genesung ebnete. Heute spricht Jamie offen über die Gefahren von Eingriffen und den Druck, der in der Branche herrscht, perfekt aussehen zu müssen. Sie möchte anderen Frauen Mut machen, sich selbst so zu akzeptieren, wie sie sind.

Die Tochter des Schauspielers Tony Curtis (✝85) hat in der Vergangenheit auch über die Rolle ihrer Familie in ihrem Kampf gegen die Sucht gesprochen. Ihr Bruder Nicholas starb 1994 an einer Überdosis Heroin, und ihr berühmter Vater hatte ebenfalls mit Abhängigkeiten zu kämpfen. Doch Jamie entschied sich, den Kurs zu ändern. Heute sieht sie ihre Nüchternheit als ihr größtes Lebenswerk und feierte vor Kurzem 26 Jahre ohne Suchtmittel. In ihren emotionalen Reden und Postings bedankt sie sich regelmäßig bei den Menschen, die sie auf ihrem Weg unterstützt haben, und teilt ihre Erfahrungen, um anderen Betroffenen Hoffnung zu geben.

Instagram / jamieleecurtis Jamie Lee Curtis im November 2024

Getty Images Jamie Lee Curtis, Schauspielerin

