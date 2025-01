Jamie Lee Curtis spendet eine Million Dollar für Brandopfer

Jamie Lee Curtis (66) hat gemeinsam mit ihrem Ehemann Christopher Guest (76) angekündigt, eine Summe von einer Million US-Dollar (930.000 Euro) an Hilfsfonds für die Feuerkatastrophe in Los Angeles spenden zu wollen. Die Schauspielerin teilte auf Instagram mit, dass das Geld aus der Familienstiftung stamme und insbesondere den Menschen in ihrer von den Flammen betroffenen Heimat helfen solle. Bei einem emotionalen Auftritt in der "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon (50)" am Mittwoch erklärte Jamie, die verheerenden Brände hätten "die gesamte Stadt Pacific Palisades" stark beschädigt. Gleichzeitig offenbarte sie, dass ihr eigenes Zuhause bislang verschont geblieben sei, viele ihrer Freunde hätten jedoch ihre Häuser verloren.

Die Brände führten dazu, dass mehrere Tausend Menschen evakuiert werden mussten. Ortschaften wie die Hollywood Hills, Malibu und Pacific Palisades stehen in Flammen, und erste Berichte vermerkten den Verlust Hunderter Häuser. Jamie, die während der Brände auf Promo-Tour für ihren neuen Film "The Last Showgirl" in New York war, hielt engen Kontakt mit kalifornischen Regierungsvertretern und ermutigte ihre Fans in der Show dazu, an Organisationen wie das Amerikanische Rote Kreuz zu spenden. Sie hob hervor, wie wichtig es sei, in Notfällen vorbereitet zu sein, und riet den Menschen, immer eine Notfalltasche mit Medikamenten, Haustierfutter oder Babybedarf parat zu haben. "Sie brauchen eine Notfallausrüstung mit Ihrer Brille, Medikamenten, Hundefutter, Babynahrung und allem, was Sie benötigen. Bereiten Sie es vor", betonte die Schauspielerin.

Die Katastrophe berührt Jamie nicht nur als Einwohnerin der Region, sondern auch auf persönlicher Ebene. So teilte sie auf Instagram mit, dass die Flammen auch ihr Lieblingsrestaurant, die Schule ihrer Kinder und die Kirche zerstört hätten, in der sie vor 25 Jahren den Weg zur Nüchternheit fand. Die Schauspielerin, die seit 40 Jahren mit Christopher Guest verheiratet ist und zwei Töchter hat, fand auf der Bühne bei Jimmy Fallon Trost in einem Publikum, das sie herzlich begrüßte. Mit der großzügigen Spende ihrer Familie möchte Jamie nicht nur helfen, sondern auch ein Zeichen für Zusammenhalt und Mitgefühl setzen.

Instagram / jamieleecurtis Jamie Lee Curtis im November 2024

Getty Images Ruby Guest, Christopher Guest, Jamie Lee Curtis und Annie Guest

