Emotional: Jamie Lee Curtis feiert 26 Jahre Nüchternheit

Jamie Lee Curtis (66) hat in einem emotionalen Instagram-Post ihr 26-jähriges Jubiläum der Nüchternheit gefeiert. Die Schauspielerin, die mit Filmen wie "Halloween" und "Everything Everywhere All at Once" berühmt wurde, teilte ihre Erfahrungen und würdigte die Menschen, die sie auf ihrem Weg begleitet haben. Dabei erinnerte sie sich auch an ihre allererste Selbsthilfegruppe, die sie vor über zwei Jahrzehnten besuchte – ein Treffpunkt, der inzwischen durch die Waldbrände in Los Angeles zerstört wurde. "Heute vor 26 Jahren besuchte ich mein erstes Genesungstreffen. Seitdem hat sich mein Leben komplett verändert. Ich habe wunderschöne Freundschaften geschlossen und mein Leben hat sich über die Genesung hinaus erweitert. Ich habe ein Familienleben und ein kreatives Leben geführt, das ich nie für möglich gehalten hätte", schrieb Jamie in ihrem berührenden Beitrag.

Die 66-Jährige teilte zudem ein Bild ihrer Zwölf-Schritte-App, die ihre beeindruckende Zeit der Abstinenz dokumentiert, und appellierte an ihre Follower, sich selbst mit Güte zu begegnen. Mit einem weiteren Foto zeigte sie stolz, wie gut 26 Jahre Nüchternheit bei ihr aussehen und betonte: "Wir trinken oder konsumieren nicht, egal was passiert." Die Schauspielerin sprach auch über die Bedeutung ihrer Nüchternheit, die sie als Vermächtnis betrachtet. In einem früheren Interview mit Variety erklärte sie: "Es wird das Größte sein, was ich jemals tue, wenn ich nüchtern bleibe." Damit setzt Jamie ein klares Zeichen für Offenheit rund um das Thema Sucht.

Die Reise zur Nüchternheit ist für Jamie auch eine persönliche Familienangelegenheit. Sie bezeichnet den Bruch mit dem Kreislauf von Sucht in ihrer Familie als einen ihrer größten Erfolge. Jamie, die seit 1984 mit dem Filmemacher Christopher Guest verheiratet ist und zwei Kinder hat, betont oft, wie sehr ihr neues Leben ihr ermöglicht hat, emotionale und kreative Erfüllung zu finden. Freunde und Wegbegleiter schätzen die Schauspielerin nicht nur für ihre Kraft, sondern auch für ihre Authentizität. "Ein Tag nach dem anderen", lautet ihr Motto, mit dem sie Hoffnung gibt und andere inspiriert, ihrem Beispiel zu folgen.

Getty Images Christopher Guest und Jamie Lee Curtis

Instagram / jamieleecurtis Jamie Lee Curtis im November 2024

