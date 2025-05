Deshalb wollte Jamie Lee Curtis "Freaky Friday" absagen

Jamie Lee Curtis (66) und Lindsay Lohan (38) stehen wieder gemeinsam vor der Kamera: Am 8. August kommt "Freakier Friday", die mit Spannung erwartete Fortsetzung des beliebten Körpertausch-Klassikers, in die Kinos. Doch fast hätte Jamie damals gar nicht erst die Hauptrolle im Original von 2003 übernommen. Wie die Schauspielerin jetzt gegenüber Entertainment Weekly verriet, hätte sie dem Disney-Hit beinahe eine Absage erteilt. Mit ihren damals noch kleinen Kindern wollte sie für den Dreh unbedingt in der Nähe ihres Zuhauses bleiben. "Ich hatte ein 15-jähriges und ein fünfjähriges Kind zu Hause und nur drei Tage Vorbereitungszeit", erinnert sie sich.

Ursprünglich sollten laut Regisseur Mark Waters Annette Bening und die verstorbene Michelle Trachtenberg (✝39) die Hauptrollen übernehmen, doch als Annette kurz vor Drehbeginn ausstieg, rückte Jamie überraschend nach. "Wenn der Dreh außerhalb von Kalifornien stattgefunden hätte, wäre ich nicht dabei gewesen", erzählte sie. Glücklicherweise wurde in und rund um Los Angeles gedreht, sodass Jamie die Rolle übernehmen konnte. Für die Schauspielerin war und ist die Balance zwischen Job und Familie ein zentrales Thema.

Persönlich sind Jamie und Lindsay mittlerweile Seite an Seite durch viele Lebensphasen gegangen. Während Jamie bereits seit vielen Jahren mit ihrem Ehemann glücklich verheiratet ist, hat Lindsay inzwischen selbst ihr Glück als Mutter gefunden und ihren kleinen Sohn Luai bei jeder Entscheidung im Kopf. Besonders Lindsay schätzt nach eigenen Worten heute jene Gelassenheit und Nähe zwischen Mutter und Tochter, die sie als Teenager am Set noch nicht spüren konnte: "Jetzt begreife ich, wie einzigartig diese Verbindung ist", verriet sie gegenüber Entertainment Weekly.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Annette Bening und Michelle Trachtenberg

Disney Jamie Lee Curtis und Lindsay Lohan in "Freakier Friday" , 2025

