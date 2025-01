Für Jamie Lee Curtis war eine glamouröse Rolle ungewohnt

Jamie Lee Curtis (66) und Nicole Kidman (57) stehen für die neue Prime-Video-Serie "Scarpetta" gemeinsam vor der Kamera. Nicole übernimmt die Rolle der Gerichtsmedizinerin Kay Scarpetta, während Jamie als ihre Schwester Dorothy zu sehen sein wird. Die Serie, basierend auf den erfolgreichen Romanen von Patricia Cornwell, verspricht spannende Mordfälle und tiefgehende Familiendramen. Jamie scherzte in einem Interview mit dem People Magazine: "Ich muss süß aussehen, und ich hasse es." Ihre Figur Dorothy sei eine glamouröse "Männerfresserin", die großen Wert auf ihr Aussehen legt – etwas, das Jamie selbst als Herausforderung empfindet.

Für Jamie ist es ungewohnt, eine Rolle anzunehmen, die so stark auf das Äußerliche fokussiert ist. Sie zeigte im Interview ihre French-Maniküre und deutete an, dass auch ihre Garderobe und der Style ihre Darstellung prägen werden. Neben ihrer Schauspielrolle ist Jamie aber auch als ausführende Produzentin an der Serie beteiligt, gemeinsam mit Nicole. Schon lange habe sie sich gewünscht, Patricia Cornwells Bestseller als Serie umzusetzen: "Ich weiß, dass die Fans der Bücher begeistert sein werden, und das neue Publikum wird von den Charakteren, den Verbrechen und den Geheimnissen gefesselt sein."

Abseits von "Scarpetta" spielt Jamie gerade in dem Film "The Last Showgirl" neben Pamela Anderson (57), die eine Las-Vegas-Tänzerin verkörpert. Die 66-Jährige ist überzeugt vom Talent ihrer Kollegin, die für ihre Darstellung bereits für einen Golden Globe nominiert wurde. Sie lobt Pamela dafür, mit Leidenschaft und Kunstfertigkeit in die Rolle einzutauchen. Für Jamie, die in jungen Jahren durch Horrorfilme wie "Halloween" bekannt wurde, ist es mittlerweile am wichtigsten, in ihren Rollen völlig aufgehen zu können. "Ich habe lange darauf gewartet, eine echte Künstlerin zu sein, und ich bekomme jetzt die Möglichkeit dazu", sagte sie im Gespräch. Im August 2025 ist Jamie zudem in einer Fortsetzung des Kultklassikers "Freaky Friday" zu sehen.

Anzeige Anzeige

Jamie Lee Curtis als Laurie Strode in "Halloween" 2018

Anzeige Anzeige

Getty Images Jamie Lee Curtis und Lindsay Lohan bei der "Freaky Friday"-Premiere im Jahr 2003

Anzeige Anzeige