Ungeschminkt: So bleibt Helene Fischer draußen unerkannt!

Helene Fischer (38) hat ein paar Tricks auf Lager! Die Blondine erlebte bereits in ihren 20ern den großen Durchbruch in der Schlagerwelt: 2005 hatte sie ihren ersten TV-Auftritt, in den weiteren Jahren folgten zwei Studioalben, die mit Gold ausgezeichnet wurden. Mit Hits wie "Atemlos durch die Nacht" und "Herzbeben" konnte sie die Chart-Listen stürmen und große Erfolge feiern. Doch ihr Ruhm hat auch einige negative Seiten, die die Musikerin aber zu umgehen weiß: Helene verriet nun, wie sie in der Öffentlichkeit unerkannt bleibt – mit Bodenständigkeit!

Bei "Willkommen Österreich mit Stermann und Grissemann" tauschte sich die Schlagersängerin darüber aus, wie man am besten unentdeckt bleibt: Sie schminkt sich einfach nicht! "Das ist auch so ein Phänomen, was man denkt. Das Beste, was man machen kann, ist, sich ganz normal unter die Menschen zu mischen", erklärte die 38-Jährige und merkte an: "Ich sehe dann ja auch nicht aus, wie ich jetzt aussehe. Man malt sich ja auch ganz anders an." Mit dem Casual Look – der das komplette Gegenteil von ihren Bühnenoutfits ist – wirke sie jünger und sei somit gut getarnt.

Bodenständigkeit scheint Helene wohl sehr am Herzen zu liegen, da sie sich immer noch gerne unter das Volk mischt. Außerdem sehe sie sich nicht in einer anderen Position wie der Rest der Menschheit. "Ich habe ehrlich gesagt nichts, was mich abheben lässt", stellte sie ihre Sicht der Dinge dar und fügte hinzu: "Nach wie vor liebe ich meinen Job, den ich mache. Und wenn ich die Bühne verlasse, bin ich so wie ihr alle auch."

