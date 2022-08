Nach Mega-Konzert: Helene Fischer meldet sich bei ihren Fans

Helene Fischer (38) scheint immer noch total überwältigt zu sein! Nach der Geburt ihres Kindes im vergangenen Jahr hatte sich die Schlagersängerin nicht lange zurückgezogen. Im März performte sie das erste Mal wieder live vor Zuschauern. Am Samstag stand für die Musikerin nun ein ganz besonderes Ereignis an. In München spielte sie das größte Konzert ihrer bisherigen Karriere vor insgesamt 130.000 Fans. Nach der Veranstaltung meldete sich die "Atemlos"-Interpretin nun im Netz zu Wort – und richtete ein paar herzergreifende Worte an ihre Follower!

Auf ihrem Instagram-Account postete die 38-Jährige nun ein Video von ihrem Auftritt. In der Bildunterschrift darunter teilte sie ihre Gedanken mit ihrer Community. "Ich bin immer noch am Verdauen, Regenerieren und Realisieren, was ich am Samstag durch euch erleben durfte", schwärmte Helene und fügte hinzu: "130.000 Seelen sind zusammengekommen, um endlich wieder das Leben zu zelebrieren – und wie!" Sie habe jede Minute des Abends genossen – und sei total dankbar für die Unterstützung ihrer Fans: "Es war unbeschreiblich."

Obwohl das Event unter heftigem Starkregen stattfinden musste, behalten die Zuschauer den Abend ebenfalls in guter Erinnerung. "Tausend Dank an dich und dein gesamtes Team für diesen magischen Abend! Das war das krasseste, schönste und emotionalste Konzert überhaupt" und "Ich bin total geflasht von dem Wochenende in München! Helene, du warst einfach fantastisch und die Show grandios", schwärmten nur zwei von vielen Usern in der Kommentarspalte unter dem Beitrag.

Helene Fischer, Musikerin

Helene Fischer im August 2022 in München

Helene Fischer, Schlagersängerin

