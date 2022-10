Während Konzert: Sänger Mikaben (41) stirbt auf der Bühne

Der Sänger Mikaben starb vor den Augen von über zehntausend Fans. Der haitianische Sänger, der mit bürgerlichem Namen Michael Benjamin heißt, zählt in seiner Heimat zu den erfolgreichsten Musikern überhaupt – aber auch international erfreut er sich großer Beliebtheit. So spielte er am Samstagabend ein Konzert in Paris mit über zehntausend Besuchern. Dort ereignete sich aber ein tragisches Ereignis: Mikaben starb auf der Bühne.

Wie diverse Medien wie unter anderem stern berichten, ereignete sich am Samstagabend in der Accor Arena in Paris ein schrecklicher Vorfall: Mikaben starb mit nur 41 Jahren während seines Konzerts. Er brach auf der Bühne zusammen und konnte nicht mehr wiederbelebt werden – als Todesursache wird bislang ein Herzinfarkt vermutet.

Der erst 41-Jährige hinterlässt nicht nur schockierte und trauernde Fans, sondern auch seine Partnerin Vanessa, die aktuell mit ihrem zweiten gemeinsamen Kind schwanger ist. "Ich habe meine andere Hälfte verloren, mir fehlen die Worte", schrieb sie am Sonntag auf Instagram in einem herzzerreißenden Statement.

