Seitenhieb gegen Ex! Lala Kent schwärmt von ihrem Sexleben

Die "Vanderpump Rules"-Beauty Lala Kent (32) machte vor rund einem Jahr die Trennung von ihrem langjährigen Partner Randall Emmett publik: Das Paar hatte sich nach rund sechs Jahren Beziehung, einer Verlobung und der gemeinsamen Tochter Ocean dazu entschieden, fortan getrennte Wege zu gehen. Zwischenzeitlich standen sogar Fremdgehgerüchte im Raum. Will die Blondine ihrem Ex nach der Trennung nun etwa eins auswischen? Jedenfalls schwärmte Lala jetzt in aller Öffentlichkeit von ihrem Sexleben als Single!

Gegenüber Us Weekly gewährte Lala nun intime Einblicke in ihr sexuellen Erfahrungen. "Ich habe den besten Sex meines Lebens", betonte die 32-Jährige und schoss daraufhin gegen ihren Ex: "Das ist, verglichen mit meiner letzten Beziehung aber auch nicht schwer zu erreichen." Sie sei sich durchaus bewusst, dass sie damit öffentlich gegen ihren Ex Randall austeilt – doch sie habe "die Kunst des Schweigens" einfach noch nicht gelernt.

Bei diesen Aussagen wird es in Zukunft wohl nicht bleiben – Lalas Sexleben wird nämlich auch in den neuen "Vanderpump Rules"-Folgen Thema sein! "Ich werdet den Kerl sehen, den ich abgeschleppt habe", berichtete die Mutter einer Tochter und fügte hinzu: "Er war der erste Mann, mit dem ich nach meiner Beziehung geschlafen habe."

Getty Images Lala Kent und Randall Emmett im Juni 2019 in Santa Monica

Getty Images Lala Kent, TV-Star

Getty Images Lala Kent, Schauspielerin

