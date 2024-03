Lala Kent ermutigte Brittany Cartwright zur Jax-Trennung!

Half Lala Kent (33) ihrer BFF etwa, sich endgültig zu trennen? Wie die TV-Bekanntheit bei "Watch What Happens Live" im Interview mit Andy Cohen (55) erzählt, habe sie über Brittany Cartwright und Jax Taylors kürzliches Ehe-Aus schon lange Bescheid gewusst: "Sie ist eine meiner besten Freundinnen, also wusste ich es natürlich. Aber die Dinge liefen nicht gut und ich sagte ihr: 'Ich unterstütze dich.'" Doch nicht nur das – Lala gab ihrer "Vanderpump Rules"-Kollegin auch einen Schubs in Richtung Trennung. "Ich habe immer gesagt: 'Verlass ihn!'", gibt sie offen zu.

Zwischenzeitlich wurde auch gemunkelt, dass Brittany und Jax ihre Ehe-Aus nur inszeniert haben, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Da bald ihre neue Show "The Valley" rauskommt, sei das alles laut einigen Kritikern nur ein PR-Stunt. Auch dazu bezieht Lala nun Stellung. An den Gerüchten sei nämlich überhaupt nichts dran. "Dabei brauchen sie keine Hilfe", macht sie deutlich und fügt hinzu: "Sie sind einfach durcheinander."

Brittany und Jax sind rund neun Jahre lang gemeinsam durchs Leben gegangen – fünf davon als Ehepaar. Sie sind Eltern eines fast drei Jahre alten Jungen namens Cruz. Für den Kleinen wollen sie auch weiterhin an einem Strang ziehen. Ein Liebescomeback scheint vor allem für die 44-Jährige aktuell aber nicht denkbar zu sein. Ihr zufolge habe sich ihr Mann kaum darum bemüht, ihre Ehe zu retten. "Ich habe ihn eine Zeit lang gebeten, bestimmte Dinge zu tun und es ist nichts dabei herausgekommen. [...] Ich habe etwas Besseres verdient", schilderte sie laut TMZ gegenüber Paparazzi und fügte hinzu: "Wenn er einige Dinge in seinem Leben ändert, dann können wir vielleicht wieder zusammenkommen."

Anzeige

Getty Images Jax Taylor und Brittany Cartwright, 2023

Anzeige

Instagram / brittany Brittany Cartwright und Jax Taylor mit ihrem Sohn Cruz

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de