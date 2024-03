"Vanderpump Rules"-Star Lala Kent ist wieder schwanger!

Was für schöne Neuigkeiten! Die TV-Bekanntheit Lala Kent (33) konnte im Laufe der Jahre eine enorme Reichweite generieren und ist inzwischen als erfolgreiche Influencerin, Autorin und Sängerin tätig. Nachdem sie sich von ihrem Ex-Verlobten Randall Emmett getrennt hatte, sprach sie davon, demnächst durch einen Samenspender schwanger werden zu wollen. Voller Freude verkündet Lala nun auf Social Media, dass sie ihr zweites Kind erwartet!

Die 33-jährige Influencerin überraschte ihre Fans am Sonntag mit der freudigen Nachricht ihrer Schwangerschaft in einem Instagram-Beitrag. In dem Beitrag präsentiert sie ihre wachsende Babykugel, während ihre zweijährige Tochter Ocean glücklich zu ihrer Mama hinauflächelt. "Ich vergrößere meinen Teich", schreibt Lala als Bildunterschrift und fügt hinzu: "Prost auf einen neuen Zuwachs in meiner kleinen Familie."

Nicht nur ihre Fans sind begeistert, auch ihre "Vanderpump Rules"-Co-Stars gratulieren der werdenden Mama übermäßig. "Glückwunsch Lala, dieses Baby ist jetzt schon so gesegnet!", kommentiert Scheana Shay (38) und fügt unter den Beitrag der 33-Jährigen hinzu: "Es ist so weit! Ich könnte mich nicht mehr für euch freuen. Ich liebe dich und deine Familie so sehr!" Auch Brittany Cartwright lässt ihrer Freude freien Lauf: "Ich liebe dich so sehr! Herzlichen Glückwunsch."

Instagram / lalakent Lala Kent und Tochter Ocean

Getty Images Lala Kent im Mai 2023

Getty Images Lala Kent, TV-Star

