Es ist ein...: Lala Kent verrät das Geschlecht ihres Babys!

Lala Kent (33) lüftet das Geheimnis um das Geschlecht ihres Babys! Die "Vanderpump Rules"-Bekanntheit ist mithilfe einer künstlichen Befruchtung schwanger geworden und erwartet ihr zweites Kind. Via Amazon Live verkündet sie nun das Geschlecht ihres Sprösslings, in dem sie einen großen Ballon platzen lässt. Heraus kommt rosafarbenes Konfetti – Lala erwartet also ein Mädchen! Voller Vorfreude auf ihr zweites Töchterchen meinte die US-Amerikanerin: "Ich habe auch schon einen Namen, Leute, und er beginnt mit einem S."

Einen offiziellen Vater gibt es zu ihrem zweiten Kind nicht. Die 33-Jährige ist durch eine Samenspende schwanger geworden. Ein schwieriger Prozess, wie der TV-Star in ihrem Podcast "Give Them Lala" erklärte: "Ich muss sagen, dass das Aussehen für mich wahrscheinlich das unwichtigste war. Ich sage es nur ungern, aber ich wollte auch nicht, dass sie extrem intelligent sind, denn das bin ich nicht." Ein Spender habe ihr aber aus einem ganz besonderen Grund gefallen: "Sein Lieblingstier war ein Löwe. Das Lied, das er als sein Lieblingssong auswählte und das Gedicht hatten beide mit dem Ozean zu tun." Da Lalas erste Tochter Ocean heißt, habe das wohl gut gepasst.

Ihr erstes Kind hatte die Beauty vor rund drei Jahren mit ihrem damaligen Partner Randall Emmett auf der Welt begrüßen dürfen. Nur wenige Monate nach der Geburt trennte sich das Paar jedoch. Einer der Gründe dafür war, dass der Produzent sie betrogen hatte. Wie Lala bei "Watch What Happens Live With Andy Cohen" andeutete, soll Randall mittlerweile sogar mit seiner Affäre verlobt sein.

Instagram / lalakent Lala Kent und ihre Tochter

Getty Images Lala Kent und Randall Emmett im Juli 2021 in Los Angeles

