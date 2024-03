"Sperma übrig": Lala Kent plant drittes Kind mit Samenspende

Die "Vanderpump Rules"-Beauty Lala Kent (33) plant bereits ihr drittes Kind – und das kurz nachdem sie ihre zweite Schwangerschaft verkündet hat! Die US-amerikanische TV-Persönlichkeit betont in der neuen Episode ihres Podcasts "Give Them Lala", dass sie "viel Sperma" von ihrem Spender übrig habe, wodurch eine dritte Schwangerschaft durchaus im Bereich des Möglichen liegt. "Wir können also jederzeit in die dritte Runde gehen", verdeutlicht sie. Lala griff bereits bei ihrer aktuellen zweiten Schwangerschaft auf künstliche Befruchtung und eine Samenspende zurück, um ihre Familie zu erweitern. Wie lange sie nach der Geburt ihres zweiten Kindes warten möchte, verrät sie ihren Fans bislang aber noch nicht.

Ihre zweite Schwangerschaft gab sie am Sonntag auf ihrem Instagram-Profil bekannt. "Ich vergrößere meinen Teich", schrieb sie auf der Social-Media-Plattform. Dazu teilte sie ein herzliches Foto ihrer Tochter Ocean, die sie 2021 mit ihrem Ex-Verlobten Randall Emmett willkommen geheißen hatte, neben ihrem nackten Babybauch. Neben zahlreichen Fans gratulierte ihr unter anderem auch ihr "Vanderpump Rules"-Co-Star Scheana Shay (38). "Glückwunsch Lala, dieses Baby ist jetzt schon so gesegnet! Es ist so weit! Ich könnte mich nicht mehr für euch freuen. Ich liebe dich und deine Familie so sehr!", freute sie sich in der Kommentarspalte.

Lala Kents Entschlossenheit, ihren zweiten und möglichen dritten Sprössling mit übrigem Sperma des Spenders zu empfangen, wurzelt in einer tieferen persönlichen Erfahrung. Vor gerade einmal fünf Wochen teilte die Reality-TV-Persönlichkeit ihre mutige Entscheidung mit, die Zügel ihrer Familienplanung selbst in die Hand zu nehmen – frei vom Konzept der traditionellen Partnerschaft. Nach der schmerzhaften Erfahrung des Betrugs durch ihren Ex-Verlobten Randall Emmett während ihrer ersten Schwangerschaft, hat sie beschlossen, für ihr zweites Kind auf einen Samenspender zurückzugreifen. "In Sachen Familienplanung setze ich mich über die traditionellen Normen hinweg. Das Konzept, auf 'die eine Person' zu warten, um eine Familie zu gründen, ist überholt" , verriet Lala im Gespräch mit People.

Instagram / lalakent Lala Kent und Tochter Ocean

Getty Images Lala Kent und Randall Emmett im Juli 2021 in Los Angeles

