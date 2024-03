Lala Kent feiert Geburtstag ihrer Tochter mit TV-Freunden!

Die schwangere Lala Kent (33) lässt ihre Tochter Ocean besonders hochleben: Denn die Kleine wird drei Jahre alt! In ihrer Instagram-Story veröffentlicht die stolze Mama mehrere Schnappschüsse und Clips der turbulenten Geburtstagsparty – und auf diesen ist nicht nur das Geburtstagskind zu sehen, das mächtig Spaß hat, sondern auch die anwesenden Gäste. Neben einer riesigen Hüpfburg gibt es unter anderem Prinzessinnenkostüme, eine bunte Torte, viele Luftballons sowie zahlreiche weitere Überraschungen für ihre Tochter. "Dieses Gesicht spricht Bände. Frohen (vorzeitigen) Geburtstag an mein Baby für immer. Was für ein Juwel du bist. Ich liebe dich, O!", schreibt die liebevolle Mutter zu einem Foto ihrer vor Freude strahlenden Tochter.

Nicht nur die "Vanderpump Rules"-Bekanntheit, sondern auch ihre Kolleginnen aus der Reality-TV-Serie feiern Ocean an ihrem besonderen Tag: Scheana Shay kam zu der Feier samt Ehemann Brock Davies und dem dreijährigen Töchterchen Hartford. Außerdem besuchten Katie Maloney und Stassi Schroeder die Party – letztere mit ihrem Freund und ihrer ebenfalls drei Jahre alten Tochter. Des Weiteren erschien unter anderem die Stand-up-Comedienne Heather McDonald (53) zu der Feierlichkeit und teilte auf besagter Plattform ein niedliches Video von Lala und Ocean vor einer dreistöckigen Regenbogentorte.

Die Dreijährige ist das erste Kind der TV-Persönlichkeit. Dass sie bald ein Geschwisterchen bekommen wird, verkündete Lala erst vor wenigen Tagen auf der Social-Media-Plattform. Der Reality-TV-Star veröffentlichte ein bezauberndes Foto von Ocean, die neben ihrem nackten Babybauch strahlt. Dazu kommentierte sie "Ich vergrößere meinen Teich". Anders als bei Lalas Erstgeborener, die die gemeinsame Tochter mit ihrem Ex Randall Emmett ist, setzt die Fernsehbekanntheit bei ihrem zweiten Kind auf einen Samenspender. Mithilfe der gleichen Methode schließt die Schwangere außerdem ein drittes Baby nicht aus. In einem People-Interview plauderte Lala aus: "In Sachen Familienplanung setze ich mich über die traditionellen Normen hinweg. Das Konzept, auf 'die eine Person' zu warten, um eine Familie zu gründen, ist überholt!"

Instagram / lalakent Lala Kents Tochter Ocean, März 2024

Instagram / lalakent Lala Kent und Tochter Ocean

