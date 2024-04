So stolz präsentiert Lala Kent ihren Babybauch am Coachella

So wie die meisten Stars und Influencer genoss auch Lala Kent (33) am Wochenende die gute Musik und den aufregenden Festival-Alltag auf dem Coachella in Kalifornien – trotz Schwangerschaft! Doch genau das schien der Social-Media-Bekanntheit fast am meisten zu gefallen. Während sie in diversen Outfits ihren Babybauch in Szene setzte, präsentierte sie ihn immer wieder mit stolzen Bewegungen oder Berührungen. In einem Video-Clip sieht man, wie die Beauty im Publikum vor der Bühne tanzt und wie eine Freundin auf ihren Bauch deutet. Während diese ihre wachsende Bauchmitte streichelt, streift Lala ihre Jacke etwas nach hinten, fängt an, mit den Hüften zu wackeln und ihre Babykugel ganz stolz mit ihren Händen zu umrunden.

Vor wenigen Tagen enthüllte die Zweifachmama in spe, ob sie einen Jungen oder ein Mädchen erwartet. Wie der Anschnitt der Gender-Reveal-Torte verriet, darf sich Lala über eine zweite Tochter freuen. Ein Video auf Instagram zeigt, dass sie diese Erkenntnis überglücklich stimmte. Sie jubelte und war den Tränen nahe. Kurz darauf bedankte sich die Internet-Persönlichkeit noch für diese Reise und die Unterstützung, die sie von allen erfährt. "Jetzt, da ich enthüllt habe, dass ich ein Mädchen bekomme, ihr süßes kleines Profil gesehen habe und mein Bauch schon wächst, fühle ich eine überwältigende Menge an Liebe und Dankbarkeit. Diese Reise hat mir unglaublich viel Kraft gegeben und ich bin so dankbar für die große Unterstützung. Ich bin wirklich glücklich, dass ich diese Zeit in meinem Leben mit euch allen teilen kann", schrieb sie.

Einen Partner, mit dem sie ihren Nachwuchs großziehen wird, hat die Instagrammerin nicht – Baby Nummer zwei kommt von einem anonymen Samenspender. "Das Beste an meinem Baby ist, dass der Vater nicht existiert", erklärte die Autorin bei "Amazon Live". In dem "Vanderpump Rules"-Podcast erklärte sie zudem, dass sie sich so auf etwas freuen könne, das nur ihr gehört: "Ich will etwas Absolutes. [...] Niemand kann es mir jemals wegnehmen. [Das Baby ist] nur meins." Mit ihrem Ex-Partner Randall Emmett habe sie schlechte Erfahrungen gemacht, was das geteilte Sorgerecht der gemeinsamen Tochter angeht. Auf diese Weise kann das nun nicht mehr passieren.

Instagram / lalakent Lala Kent auf dem Coachella-Festival 2024

Getty Images Lala Kent im Mai 2023

