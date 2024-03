Ohne Vater: Lala Kent möchte ihre Babys ganz für sich allein

Lala Kents (33) größter Wunsch ist es, ihre Kinder auf keinen Fall mit einem Partner teilen zu müssen! Die TV-Persönlichkeit ist bereits Mutter einer kleinen Tochter, die sie mit ihrem Ex-Partner Randall Emmett bekommen hatte. Aktuell ist sie wieder schwanger – dieses Mal allerdings von einem Samenspender. Und scheinbar ist die Zweifachmama in spe schon auf der Suche nach einem neuen Spender: "Weil ich unbedingt noch ein Baby will", erklärt Lala im "Vanderpump Rules"-Podcast. Auf die Frage, warum sie nicht wartet, bis sie einen Partner findet, offenbart sie: "Ich will etwas Absolutes. [...] Niemand kann es mir jemals wegnehmen. [Das Baby ist] nur meins."

Die "Out Of Death"-Darstellerin gibt ihrer Interviewpartnerin zu verstehen, dass sie einfach keinen Baby-Daddy haben wolle und dass sich ihre Meinung diesbezüglich wahrscheinlich auch nicht mehr ändern werde. Lala wisse, dass das "nicht die Norm" sei – dennoch ist sie zuversichtlich, dass es die richtige Entscheidung für sie und ihre Kinder sei. "Und weißt du was? Ich will viele. Ich denke, ich werde mir einen Samenspender suchen, ich werde dieses Baby bekommen und dann würde ich gerne ein Baby adoptieren", verrät sie und weiter: "Ich werde einfach alle Kinder der Welt haben und werde so glücklich sein."

Als Lala Anfang März ihre zweite Schwangerschaft verkündete, gab sie ganz offen zu, dass der nicht vorhandene Vater ihres zukünftigen Babys das Tollste daran sei. "Der beste Part meines Babys ist, dass der Vater nicht existiert", so die Beauty bei Amazon Live. So müsse sie sich nicht mit ihm herumschlagen und könne die volle Kontrolle übernehmen. Davon Partnern hat sie wohl die Nase voll – denn bisher lief das nicht so gut. "Ich musste eine schwere Zeit durchmachen", erinnerte sie sich an die schlechten Erfahrungen mit ihrem Ex Randall.

Anzeige

Instagram / lalakent Lala Kent und ihre Tochter

Anzeige

Instagram / lalakent Lala Kent und Tochter Ocean

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de