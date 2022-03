Lala Kent (31) und Randall Emmett haben sich im Oktober offiziell getrennt – allerdings nicht gerade im Guten. Die "Vanderpump Rules"-Beauty erklärte bloß wenige Wochen später, sie habe Beweise, dass ihr Ex fremdgegangen sei. Weitere Details zu Randalls angeblichem Seitensprung verriet sie allerdings nicht – bis jetzt. Demnach soll Randall eine Affäre angefangen haben, kurz bevor Lala ihre gemeinsame Tochter zur Welt brachte.

In den Kommentaren unter einem Instagram-Post, in dem Randall als Narzisst bezeichnet wird, ließ die 31-Jährige nun ihrer Wut über ihren Ex freien Lauf. Demnach fing Randall im März 2021 – dem Monat, in dem die gemeinsame Tochter Ocean zur Welt kam – eine Beziehung zu einer 23-Jährigen an. "Ich war den größten Teil meiner Schwangerschaft und die ersten sieben Monate ihres Lebens allein. Bis die Maske fiel und ich erkannte, wer er wirklich war", schrieb Lala. Nach der Geburt sei Randall mit seiner Geliebten verreist, während sie mit dem Baby zu Hause blieb: "Ich dachte, dass er arbeitet, weil es das ist, was er mir erzählt hat. Nachdem die Bilder aufgetaucht sind, habe ich versucht, unser Zuhause zu verlassen [...] Aber jedes Mal, wenn ich das getan habe, hat er damit gedroht, die Polizei zu rufen, wenn ich mit Ocean nicht nach Hause komme." Diese Anschuldigungen seien allerdings nur die Spitze des Eisbergs, versicherte die Blondine in ihrem Post. Worauf sie damit genau anspielt, erklärte sie allerdings nicht.

Bereits kurz vor der offiziellen Trennung der beiden tauchten Bilder im Netz auf, die Randall mit zwei unbekannten Frauen in einer Hotellobby zeigten. Schon damals gab es Gerüchte, erst später zog Lala dann allerdings endgültig den Schlussstrich.

Instagram / lalakent Lala Kent mit ihrer Tochter Ocean

Getty Images Lala Kent im Oktober 2021

Getty Images Randall Emmett und Lala Kent bei Elton Johns Oscar-Party, 2019

