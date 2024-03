Kein Vater: Lala Kent schwärmt von ihrem ungeborenen Baby!

Erst vor wenigen Tagen verkündete Lala Kent (33) die frohen Neuigkeiten: Sie erwartet ein weiteres Kind! Bereits zuvor hatte sie darüber gesprochen, dieses Mal von einem Samenspender schwanger werden zu wollen und hatte dies wohl auch sogleich in die Tat umgesetzt. Bereits jetzt kommt die Influencerin gar nicht aus dem Schwärmen über ihr ungeborenes Baby heraus! Bei "Amazon Live" zeigt sie nun sogar ein erstes Ultraschallbild. "Was ich dem Bild entnehmen kann, ist, dass das Baby eine sehr, sehr niedliche Nase hat", berichtet Lala glücklich und fügt noch hinzu: "Die Lippen sind niedlich, aber was das Wichtigste ist, es war mein erster Termin im ersten Trimester und das Baby sieht sehr, sehr gesund aus."

Im Gespräch betont die Autorin, dass das Beste an der Schwangerschaft sei, dass sie sich nicht mit dem Vater herumschlagen müsse. "Der beste Part meines Babys ist, dass der Vater nicht existiert", erklärt Lala. Mit ihrem Ex-Partner Randall Emmett habe sie schlechte Erfahrungen machen müssen. "Ich musste eine schwere Zeit durchmachen", erläutert die 33-Jährige weiter und nun wolle sie die volle Kontrolle haben.

Erst vor wenigen Wochen öffnete sich Lala darüber, wie schwer ihr das Co-Parenting mit Randall falle. "Es ist ein Albtraum", gab sie in der TV-Show "Watch What Happens Live" zu. Denn noch immer streite sich das zerrüttete Paar um das Sorgerecht von Töchterchen Ocean. Dabei wolle der Filmproduzent wohl das letzte Wort haben.

Anzeige

Instagram / lalakent Lala Kent posiert mit ihrem Baby

Anzeige

Getty Images Lala Kent und Randall Emmett im Juli 2021 in Los Angeles

Anzeige

Anzeige

Wie findet ihr es, dass Lala darüber schwärmt, dass ihr Kind keinen Vater haben wird? Ich finde es vollkommen legitim. Ich finde das sehr schade für das Kind... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de