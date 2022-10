Sophia Thomallas sexy Kalenderfotos: Ist Alex eifersüchtig?

Sophia Thomalla (33) zeigt gerne, was sie hat! Nicht nur auf den sozialen Medien findet man sie in Lederröcken und Bikinis, denn aktuell präsentiert sich die Beauty auch für den "Schüttflix"-Kalender in superheißen Outfits auf der Baustelle. Die Are You The One – Reality Stars in Love-Moderatorin ist seit einiger Zeit Investorin des Unternehmens. Doch was sagt ihr Freund Alexander Zverev (25) zu solchen Fotos?

Beim Sat. 1 Frühstücksfernsehen sprach Sophia über ihren aktuellen Kalender des Schüttflix-Unternehmens. In dem Kalender rekelt die Bekanntheit sich in knappen Outfits auf einer Baustelle. Jedoch beeindruckt sie damit nicht nur ihre Fans, sondern auch ihren Alex. “Er ist eigentlich sehr stolz auf mich. Er teilt ungern – es ist ja ein Stückchen teilen – also teilen tut er wirklich ungern, aber ich weiß, dass er stolz auf mich ist und das ist das allerwichtigste", erzählte sie.

Sophia und Alex sind seit einiger Zeit ein Paar. Die beiden teilen gerne intime Momente mit ihren Followern, so wie zu ihrem Geburtstag. Da schenkte ihr Liebster ihr einen riesigen Rosenstrauß als Liebesbeweis.

Instagram / sophiathomalla Sophia Thomalla im November 2021

Instagram / sophiathomalla Sophia Thomalla, Moderatorin

Getty Images Sophia Thomalla und Alexander Zverev, 2021

