Sie lässt "Bauer sucht Frau International"-Andreas zweifeln!

Der Kakaobauer Andreas sehnt sich nach Zweisamkeit! Diese hofft er bei Bauer sucht Frau International endlich zu finden. Beim großen Kennenlernen in Deutschland wählte er seine erste Hofdame Petra aus – und die zweite folgte sogleich! Als Nachzüglerin reiste auch die 62-jährige Elke an, die als Ersatz für die zuvor gewünschte Uta einsprang. Der Morgen des Dreiergespanns startet ganz idyllisch mit Blick auf den Regenwald Guatemalas und einer Tasse Kakao in der Hand. Im Laufe des Tages bittet der ehemalige Unternehmer seine Herzdamen zum Einzelgespräch. Die gemeinsame Zeit mit Elke lässt Andreas zweifeln. "Am Ende des Tages kriege ich jetzt eine Menge Klarheit. Wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich jetzt nicht den Funken gespürt", stellt der Bauer fest.

Elke scheint das Gespräch ganz anders wahrzunehmen. Sie und der Kakaobauer führen nämlich nicht durchgehend ein fröhliches Gespräch, sondern schweigen sich zwischenzeitlich auch immer wieder an. Das stört Elke aber offensichtlich überhaupt nicht – ganz im Gegenteil! "Wir hatten auch mal einen Moment, in dem wir nur dagesessen haben. Ich schätze es, wenn man sich auch mal zusammen anschweigen kann", kommentiert sie das Gespräch. Sie finde, es gebe viele Gemeinsamkeiten zwischen den beiden. Ihr Resümee: "Das sind gute Grundvoraussetzungen".

Andreas scheint sich aber schon sicherer in seiner Entscheidung zu sein. "Sie ist eine supersympathische Frau, aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob ich der richtige Mann wäre", gibt der Tatort-Fan zu. Von seiner zweiten Hofdame Petra scheint der Bauer allerdings total angetan zu sein. Immer wieder lächeln sich die beiden an und tauschen innige Blicke aus. "Du merkst ja als Mensch, ob du mit einem anderen Menschen connectest und ich glaube, mit Petra connecte ich ganz gut. Ich glaube, da ist Potenzial", verrät der 63-Jährige.

RTL / Maria Heymer "Bauer sucht Frau International"-Kandidat Andreas aus Guatemala

RTL / Maria Heymer Andreas aus Guatemala, "Bauer sucht Frau International"-Teilnehmer

