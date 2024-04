TV-Bauer Markus traurig: Hofwochen-Start fällt ins Wasser!

Markus ist schwer enttäuscht! Der Tierhalter möchte sich nach zwei Jahren Single-Dasein endlich wieder verlieben. Um seine Mrs. Right zu finden, hat er sich bei Bauer sucht Frau International beworben. Thea und Sarah haben es in seine engere Auswahl geschafft. Doch sie können nicht wie geplant anreisen. Über seiner Wahlheimat Madeira ist ein schweres Unwetter aufgezogen, was die Landebedingungen für Flugzeuge erheblich erschwert. "Jetzt wurden die Flüge alle gecancelt. Damit wird heute kein Flieger mehr landen. Das ist natürlich scheiße, weil ich die Frauen heute kennenlernen wollte und das ist jetzt nicht möglich", erklärt Markus bedrückt.

Einen Tag später sieht alles aber schon ganz anders aus. Die Wetterlage hat sich beruhigt – die Ladys können endlich anreisen. Für deren Empfang hat sich Markus auch etwas ganz Besonderes einfallen lassen: Er begrüßt seine Hofdamen in Tracht. Die beiden sind auch direkt geflasht von ihm. "Als das Tor aufging, ist mir ganz schwindelig geworden. Ich war sprachlos", staunt Sarah. Auch Thea ist von dem einstigen Südtiroler hellauf begeistert: "Markus war einerseits so, wie ich ihn mir vorgestellt habe, andererseits noch mal viel größer, als er gewirkt hat, was ich sehr gut finde."

Beim ersten Kennenlernen harmoniert es direkt. "Ich glaube, eine Grundsympathie ist bei uns auf jeden Fall schon da", findet die 33-Jährige. Sarah reagiert hingegen noch etwas zurückhaltender: "Ich finde Markus recht gut und wer weiß, vielleicht entwickelt sich die Tage da auch eine gewisse Zuneigung." Was glaubt ihr, wer besser zu dem Obst- und Gemüsebauern passt? Stimmt ab!

