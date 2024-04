Planen Prinz Harry und Charles etwa ein Treffen in London?

Kommt nun etwa doch alles wieder in Ordnung? Seitdem Prinz Harry (39) seiner Familie im Jahr 2020 den Rücken gekehrt hatte, herrscht absolute Eiszeit zwischen den Lagern. Ein Besuch des entfremdeten Royal-Sprosses in London im Rahmen der Invictus Games könnte nun aber zum Auslöser der lang ersehnten Versöhnung zwischen ihm und seinem Vater werden. Das zumindest will die königliche Autorin Ingrid Seward wissen. "Ich glaube, dass König Charles (75) sich bemühen wird, seinen Sohn zu sehen", erklärt sie gegenüber GB News und fügt hinzu: "Er wird ihn sehen wollen."

Für die Expertin gebe es keinen Grund, weshalb sich Charles und Harry bei dessen Besuch nicht sehen sollten. Vor allem, da "sie beide zur gleichen Zeit in London sein [werden], weil dort der Premierminister tagt." Doch während die Expertin große Hoffnung auf eine Annäherung zwischen Vater und Sohn hegt, soll es zwischen den zerstrittenen Brüdern ganz anders aussehen. Anscheinend sei die Kluft zwischen den Geschwistern inzwischen zu groß, um den Streit einfach so beilegen zu können. "Ich glaube nicht, dass wir William (41) und Harry zusammen sehen werden", meint Ingrid im weiteren Verlauf des Gesprächs ziemlich sicher zu wissen.

Zuletzt machte Harry vor allem mit dem offiziellen Wechsel seines Wohnsitzes auf sich aufmerksam. Diesen hatte er nun endgültig von England in seine Wahlheimat, die USA, verlegt. Wie der Royal-Experte Tom Quinn daraufhin gegenüber Mirror berichtete, soll das auch eine ganz bestimmte Konsequenz für ihn bedeuten. "Der Wechsel des Hauptwohnsitzes hat tiefgreifendere Auswirkungen. Harry ist immer noch Fünfter in der Thronfolge und ein Prinz, also theoretisch immer noch ein Staatsrat, der mit der Wahrnehmung der offiziellen Pflichten beauftragt werden kann. Für Harry ist das jetzt aber unmöglich", meinte er.

Getty Images Prinz William und Prinz Harry, September 2022

Getty Images Prinz Harry im Mai 2023

