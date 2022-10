Riesiger Rosenstrauß: So feiert Sophia Thomalla Geburtstag!

Sophia Thomalla genießt ihren Ehrentag in vollen Zügen! Aktuell befindet sich die Moderatorin mit ihrem Freund Alexander Zverev (25) im Urlaub auf den Malediven – und hatte dort heute besonders viel Grund zum Feiern: Sie wird 33 Jahre alt! Zu diesem Anlass gratulierte ihr der Tennisspieler schon süß im Netz und teilte verliebte Pärchenschnappschüsse. Jetzt meldete sich auch Sophia (33) selbst zu ihrem Geburtstag.

Auf Instagram teilte sie ein Foto, auf dem sie in Hotpants und Top mit einem gigantischen Rosenstrauß am Strand vor dem kristallklaren Meer steht. "Ich hatte eine wunderbare Zeit mit Alex und seiner Familie, die versuchen, ihn auf allen Ebenen zu unterstützen, um sicherzustellen, dass er so schnell wie möglich wieder auf dem Platz steht", schrieb Sophia darunter. Der Sportler hatte sich Anfang Juni drei Bänder gerissen und musste operiert werden. Sie selbst hingegen habe da andere Prioritäten: "Ich versuche, mich so lange wie möglich von Fernsehsendungen fernzuhalten, um meinen Geburtstag allein an diesem wunderbaren Ort zu genießen", stellte sie klar.

"Leider werde ich nächste Woche wieder da sein", ergänzte sie. Will Sophia ihren Fernsehtätigkeiten etwa abschwören? Aktuell ist sie als Moderation von Are You The One – Reality Stars in Love zu sehen und ersetzte vor wenigen Monaten Frauke Ludowig (58) beim Bachelorette-Wiedersehen.

Instagram / alexzverev123 Alexander Zverev und Sophia Thomalla im Oktober 2022

Instagram / sophiathomalla Sophia Thomalla im Oktober 2022 auf den Malediven

Instagram / alexzverev123 Sophia Thomalla und Alex Zverev

