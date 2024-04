Katy Perry sorgt mit neuem Haarschnitt für Wirbel bei Fans!

Als Jurorin bei American Idol liefert Katy Perry (39) jede Woche einen neuen Look ab! Auch für die aktuelle Folge hat sie sich wieder herausgeputzt: Statt ihrer sonst so wallenden Mähne präsentierte die Sängerin den Zuschauern einen zotteligen Bob-Haarschnitt. Auf Instagram meldete sich die "Daisies"-Interpretin ebenfalls mit einem kurzen Video der neuen Frise bei ihren Fans. Die standen der Sache allerdings eher unentschlossen gegenüber. Von "Was zur Hölle hast du mit deinen Haaren gemacht?" bis "Ich liebe deinen neuen Look über alles!" war jede erdenkliche Reaktion dabei.

Das ist allerdings noch nicht das Ende der Geschichte. Einige Stunden später postet Katy auf ihrem Social-Media-Account eine weitere Bilderreihe ihres lässigen, neuen Looks – darunter auch ein Video! Darin schlürft sie mit einem Strohhalm aus einer Dose Cola und sagt cool: "Ihr hattet eine Menge großer Emotionen wegen meines Haarschnitts. Ihr behaltet diese Energie besser für KP6 bei. Das hier ist nämlich nur eine Perücke!" Dann zwinkert sie frech. Natürlich spricht sie hier ihr noch unveröffentlichtes neues Album an, das von den Fans schon sehnlichst erwartet wird. Mit diesem neuen Post löst Katy eine neue Welle an Reaktionen ihrer Fans aus, allerdings diesmal überwiegend positive.

Schon vor zwei Wochen fing Katy an, ihr neues Album anzuteasern. Damals postete die "Wide Awake"-Sängerin eine kleine Schriftrolle in einer durchsichtigen Handtasche, auf der "KP6: Top Secret" stand. Darunter schrieb sie die mathematische Formel "y = mx + b". Es ist bereits knappe vier Jahre her, dass sie ein Album veröffentlicht hat. Über ihr neues Projekt ist allerdings noch nicht besonders viel bekannt. In einem Interview mit Access Hollywood verriet sie nur: "Es ist pure Freude und Spaß, einfach spielerisch und feierlich und eine Party!"

Anzeige Anzeige

Instagram / katyperry Katy Perry, 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Katy Perry im September 2021 in Los Angeles

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Katy den neuen Look ausprobiert hat? Total cool! Früher hat sie auch öfter einen neuen Look ausprobiert. Ich finde, ihre langen Haare standen ihr besser. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de