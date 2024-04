"Bauer sucht Frau International"-Fritz' letzte Lady sagt ab

Damit hat Fritz wohl nicht gerechnet. Der Landwirt hatte bei Bauer sucht Frau International bereits zwei Körbe verkraften müssen – jetzt setzt er alles auf seine Favoritin Nadine. Der in Frankreich lebende Schweizer hat zu Hause schon alles für seine Auserwählte vorbereitet. Doch in letzter Minute bekommt er einen Anruf: Nadine hat keine guten Nachrichten für ihn. "Ich kann leider nicht zu dir kommen, weil meine Mama einen Unfall hatte. Das tut mir so leid", gesteht ihm die Blondine am Telefon. Dabei hatte sich Fritz schon so sehr auf sie gefreut. "Das ist schon schade, dass sie nicht kommen kann", schluchzt er im Interview.

Der Ackerbauer hatte vor Nadines Absage große Hoffnungen, in ihr seine Mrs. Right zu finden. "Das ist schon ein Wunsch, dass wir uns in der Woche näherkommen. Wie nahe, das kommt dann ganz auf die Frau drauf an. Nadine ist eine sehr attraktive Frau, sie entspricht eigentlich meiner Traumfrau", erzählte er vorher noch ganz euphorisch. Fritz machte sich auch viele Gedanken darüber, wie es ihr wohl bei ihm gefallen würde und ob sie gut miteinander klarkommen: "Ich hoffe, dass ich nach der Hofwoche meine große Liebe gefunden habe, dass wir zwei uns gut verstehen, dass daraus die große Liebe entsteht."

Damit ist auch Fritz' letzte mögliche Hofdame aus dem Rennen. Der 46-Jährige war bereits in die Nähe von Berlin gereist, um an der Seite von Moderatorin Inka Bause (55) seine Bewerberinnen kennenzulernen. Nachdem Schrebergärtnerin Yvonne ihm den Laufpass gegeben hatte, entschied er sich für Flor. Doch die Brandenburgerin wollte keine zweite Wahl sein. Außerdem hätte die Einladung ihrer Meinung nach nicht aufrichtig gewirkt. Nadine war zwar nicht vor Ort, hatte aber die Gelegenheit, dort per Videocall mit Fritz zu reden.

Alle Episoden von "Bauer sucht Frau International" bei RTL+.

RTL "Bauer sucht Frau International"-Teilnehmer Fritz

RTL Fritz, "Bauer sucht Frau International"-Teilnehmer 2024

