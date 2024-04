Datet Lily Collins' "Emily in Paris"-Figur etwa neue Flamme?

Lily Collins (35) verkörpert in Emily in Paris die Protagonistin Emily Cooper. Wird es in der kommenden Staffel etwa eine weitere Romanze mit einem noch unbekannten Mann für ihre Serienrolle geben? Das lassen zumindest aktuelle Aufnahmen der Dreharbeiten vermuten. Auf einigen Fotos, die Daily Mail vorliegen, steht die Schauspielerin für einige Szenen vor der Kamera. An ihrer Seite ist ihr neuer Co-Star Eugenio Franceschini zu sehen. Beide genießen unter anderem ein gemeinsames Dinner oder stehen vor einem Brunnen.

Welche Rolle der neue Charakter in der Sendung letztendlich spielen wird, steht bislang nicht fest. Ob sich Emily etwa in ihn verguckt und eine neue Liaison startet? Eins ist jedenfalls klar: Eugenio wird einen Auftritt in der kommenden Staffel haben. Auf einem der Bilder sind sogar zwei Doubles von ihm und seiner Kollegin zu sehen, die eine gemeinsame Spritztour machen.

Bislang ist nicht viel über die vierte Staffel des Netflix-Hits bekannt. Die Dreharbeiten zu "Emily in Paris" sollen bereits seit einigen Monaten in vollem Gange sein. Das verriet Lily auf ihrem Instagram-Account. Mit einem Schnappschuss, auf dem die Tochter von Phil Collins (73) ein Skript in der Hand hält, verkündete sie die freudige Nachricht. "Endlich wieder mit meiner Familie in Paris vereint und es fühlt sich so gut an!", kommentierte die 35-Jährige ihren Beitrag.

Getty Images Die "Emily in Paris"-Darsteller bei der Premiere der dritten Staffel in Paris

Instagram / lilyjcollins Lily Collins im Januar 2024

