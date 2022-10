Nach Trennung: Christine hat Kody Brown lange nicht gesehen

Herrscht zwischen Kody Brown (53) und seiner Christine (50) weiterhin Funkstille? Der Realitystar ist mit vier Frauen verheiratet – dokumentiert wird das turbulente Leben der Polygamisten in der Show "Sister Wives", die in Deutschland als Alle meine Frauen bekannt ist. Doch im vergangenen Jahr begann das Glück der Großfamilie zu bröckeln: Eine seiner Frauen beendete die polygame Ehe mit ihrem Mann. Jetzt verriet Christine, wann sie Kody nach der Trennung das letzte Mal gesehen hat!

In einem Interview mit Us Weekly sprach Christine am vergangenen Dienstag über ihren Ex-Mann: "Ich habe schon eine Weile nicht mehr persönlich mit ihm gesprochen. Alles, was ich gesehen habe, sind die Episoden [...] und was ich von Janelle (53) gehört habe, die immer noch mit ihm spricht." Zudem glaube die 50-Jährige, dass ihr Ex "immer noch verletzt" sei und die Trennung "viel langsamer" verarbeite.

Obwohl Christine und Kody seit mehreren Monaten getrennt sind, soll das Verhältnis der beiden nach wie vor angespannt sein, wie die sechsfache Mama ebenfalls verriet. Dennoch telefoniere das einstige Paar regelmäßig, um sich kleine Updates über ihre Kinder zu geben.

Anzeige

Instagram / christine_brownsw Kody Brown mit seinen Ehefrauen Robyn, Meri, Christine und Janelle

Anzeige

Instagram / christine_brownsw Christine Brown, "Alle meine Frauen"-Star

Anzeige

Instagram / christine_brownsw Christine Brown mit ihren Kids und ihrer Enkelin, September 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de