Tod des Bruders: Martine McCutcheon teilt rührendes Gedicht

Martine McCutcheon ist in großer Trauer. Die Schauspielerin musste vor wenigen Tagen einen schrecklichen Verlust verkraften: Ihr jüngerer Bruder verstarb plötzlich. Den Tod kann sich der "Tatsächlich... Liebe"-Star nicht erklären und traf sie aus heiterem Himmel. Doch offenbar regte er sie auch zum Nachdenken an: Jetzt teilte Martine nach dem Tod ihres Bruders schöne Zeilen in Form eines Gedichts im Netz.

In ihrer Instagram-Story veröffentlichte die 46-Jährige einen rührenden Text. "Mach einfach weiter und liebe dein Leben. Mach Fotos von allem. Halte die großen und kleinen Momente fest, die dich lebendig fühlen lassen. Sag den Menschen, dass du sie liebst. Und meine es", lauteten ein paar Zeilen des inspirierenden Gedichts. Offenbar schöpft Martine zurzeit daraus Mut, denn es geht hoffnungsvoll weiter: "Es gibt so viel Leben, das gelebt werden will. So viel Liebe zu empfangen."

Vor wenigen Tagen teilte Martine schon einen emotionalen Post mit ihrem Sohn Rafferty. Er helfe ihr, durch diese schwere Zeit zu kommen: "Dieses kleine Äffchen braucht mich, egal was passiert... Er hält mich auf den Beinen", schrieb die Britin zu einem niedlichen Selfie der zwei.

Martine McCutcheon und ihr Bruder Laurence John

Martine McCutcheon, Schauspielerin

Martine McCutcheon mit ihrem Sohn Rafferty

