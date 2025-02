Martine McCutcheon äußert sich zur Trennung von Jack McManus

Martine McCutcheon, bekannt aus "Love Actually", und Musiker Jack McManus haben sich nach 18 Jahren Beziehung getrennt. Die Entscheidung, die Ehe zu beenden, sei von Jack getroffen worden, wie die Schauspielerin im vergangenen Sommer bereits öffentlich machte. In den vergangenen Monaten nahm sich die Schauspielerin eine Auszeit von den sozialen Medien – doch jetzt ist sie mit einer emotionalen Nachricht auf Instagram zurück. "Im Grunde genommen habe ich nur wieder Fuß gefasst, mich erholt und auf das nächste Kapitel konzentriert, auf das ich mich sehr freue", erklärt sie in ihrer Instagram-Story und fügt hinzu: "Ich bin wirklich stolz auf mich und Jack, weil wir es geschafft haben, Rafferty an erste Stelle zu setzen, egal was passiert. Außerdem wollen wir unser Leben als Freunde leben, nachdem wir seit 18 Jahren zusammen sind."

Dass Martine und Jack immer noch Freunde bleiben wollen und das Wohl ihres Sohnes priorisieren, hat die Schauspielerin auch schon in dem Trennungsstatement angekündigt. Dennoch hatte sie das Liebes-Aus und die damit verbundenen Veränderungen ziemlich mitgenommen – nicht nur emotional, sondern auch sozial. In einem Post im Netz offenbarte sie, dass ihr Freundeskreis sich verändert hat, da einige gemeinsame Bekannte scheinbar "Seiten gewählt" hätten. Dies habe sie als besonders verletzend empfunden, wie sie kurz vor ihrem Rückzug aus den sozialen Medien auf ihrem Account verdeutlichte. Dort repostete sie noch ein Bild, auf dem geschrieben stand: "Manchmal bedeutet Heilung, den Leuten zu sagen, sie sollen sich verpissen."

Martine und Jack galten lange als Traumpaar. Sie lernten sich Anfang der 2000er-Jahre kennen und heirateten 2012. Die beiden teilen nicht nur ihre Liebe zu ihrem gemeinsamen Sohn, sondern auch eine kreative Verbindung: Jack ist ein erfolgreicher Musiker und Songwriter. In den sozialen Medien betonte Martine, dass sie stolz darauf sei, wie sie und Jack den Übergang zu einem neuen Kapitel mit Respekt gemeistert hätten. Die 48-Jährige ist fest entschlossen, Rafferty trotz der Trennung ein liebevolles Zuhause zu bieten.

Instagram / jackmcmanus1 Schauspielerin Martine McCutcheon (r.) mit ihrer Familie

Instagram / martinemccutcheon Martine McCutcheon mit ihrem Sohn Rafferty, August 2024

