Damit hat Martine McCutcheon seit ihrer Trennung zu kämpfen

Auch wenn die Trennung von Martine McCutcheon und ihrem Ehemann Jack McManus friedlich verlief, scheint es der Schauspielerin aktuell nicht besonders gut zu gehen. In einem Interview mit BBC Radio 4's Women Hour gesteht sie, dass sie mit einer Reihe von Angstgefühlen zu kämpfen habe, seitdem ihr Mann sie verlassen hat. Es sei so weit gegangen, dass sie das Gefühl gehabt habe, "den Verstand zu verlieren". Sie habe sich von den negativen Gefühlen übermannt gefühlt und sich wie eine "Einsiedlerin" verhalten: "Ich wollte nicht an mein Telefon gehen. Ich wollte nicht an die Haustür gehen."

Die Angststörungen drohten auszuarten: "Plötzlich geriet ich in Panik und musste beim Autofahren anhalten, weil ich diese riesige Angst hatte und nicht atmen konnte." Die "Tatsächlich Liebe"-Darstellerin habe sich nicht zu helfen gewusst und ärztlichen Rat gesucht: Es stellte sich heraus, dass diese Angstzustände ein typisches Symptom der Perimenopause – dem hormonellen Zustand kurz vor den Wechseljahren – sein können. "Es kam einfach aus dem Nichts und als ich mit meiner Ärztin darüber sprach, sagte sie: 'Wissen Sie, das ist leider bei vielen Frauen der Fall'", erzählte die 48-Jährige.

Mit einem Instagram-Post informierte der Hollywoodstar ihre Fans vor wenigen Tagen über das Ende ihrer Ehe mit dem Songwriter. "Nach reiflicher Überlegung hat Jack beschlossen, dass es das Beste für uns ist, sich nach 18 gemeinsamen Jahren zu trennen und ich akzeptiere seine Entscheidung", schrieb Martine. Im Jahr 2012 hatten die beiden sich das Jawort gegeben – zehn Jahre später wiederholten sie ihr Eheversprechen sogar und traten erneut vor den Traualtar.

Instagram / martinemccutcheon Martine McCutcheon, Schauspielerin

Instagram / martinemccutcheon Martine McCutcheon und Jack McManus

