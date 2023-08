B-Day ihres Mannes: Martine McCutcheon war im Krankenhaus

Martine McCutcheon gibt ihren Fans private Einblicke. Die Schauspielerin wurde durch ihre Rolle in Tatsächlich... Liebe bekannt. Doch nicht nur im Film fand sie ihren Traummann – 2012 gab sie ihrem Jack McManus das Jawort während einer romantischen Zeremonie am See. Zu ihrem zehnten Hochzeitstag erneuerten die beiden ihr Eheversprechen sogar noch einmal. Doch nun gibt es weniger erfreuliche Nachrichten: An Jacks vergangenem Geburtstag musste Martine ins Krankenhaus gebracht werden!

"Mir war so schwindelig, dass ich kaum stehen konnte", verrät Martine ihren Fans bei Instagram. Der Grund dafür war ihr chronisches Fatiguesyndrom, bei dem Betroffene unter einer extrem beeinträchtigten Leistungsfähigkeit und starker Müdigkeit leiden. "Sein Geburtstag war ziemlich mies, deshalb bin ich so dankbar und froh, dass wir [den diesjährigen] genießen konnten", freut sich die 47-Jährige.

Inzwischen gehe es ihr zwar wieder besser, doch durch die Erkrankung müsse sie sich trotzdem noch sehr einschränken. "Ich muss immer alles in letzter Minute planen, weil ich nicht weiß, wie es um meine Symptome bestellt ist. Und ich hasse es, Leute im Stich zu lassen", gibt Martine zu.

