"Tatsächlich... Liebe"-Martine McCutcheons Bruder ist tot

Martine McCutcheon trauert. Die Schauspielerin ist vor allem durch ihre Hauptrolle in dem Film Tatsächlich... Liebe bekannt, bei dem sie die Rolle der Assistentin des Premierministers einnahm, der von Hugh Grant (62) gespielt wurde. Doch nicht nur als Schauspielerin hat die gebürtige Engländerin Erfolge nachzuweisen, sondern auch als Sängerin. Aber wegen eines schweren Schicksalsschlags muss sie nun wohl erst mal eine Karrierepause einlegen: Martine McCutcheons Bruder ist gestorben.

Vor zwei Wochen ist Laurence John – der auch LJ genannt wurde – im Alter von 31 Jahren verstorben. Das teilte seine 15 Jahre ältere Schwester nun auf Instagram mit, indem sie einige Bilder von ihm postete und einen langen, rührenden Text dazuschrieb. "Es gibt keine medizinische Erklärung dafür, warum wir ihn so früh verloren haben. Während wir weiter nachforschen, müssen wir akzeptieren, dass nichts unseren Jungen zu uns zurückbringen wird", erklärte die 46-Jährige voller Trauer und merkte an: "Er gab mir so viel, er war mein Anker, mein Radar für das, was im Leben wirklich zählt."

Laurence hätte eigentlich nächsten Monat heiraten sollen, wobei Martine eine der Brautjungfern gewesen wäre. Im Zuge dessen erinnerte sich die Schauspielerin auch an ihr letztes Treffen mit ihrem Bruder und ihrem Mann zurück: "Er, Jack und sein zukünftiger Stiefsohn waren dort, um ihre Hochzeitsanzüge anzuprobieren, und dann kamen sie zurück, um mit seiner Verlobten und der Familie zu Abend zu essen und unser neues Haus zu sehen."

