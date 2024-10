Martine McCutcheon feiert Netz-Comeback nach ihrer Trennung

Martine McCutcheon hat sich nach einer kurzen Auszeit im Netz zurückgemeldet. Die Schauspielerin, bekannt aus dem Film "Tatsächlich... Liebe", hatte im August die Trennung von Ehemann Jack McManus bekannt gegeben – nur wenige Tage, nachdem sie ihm eine liebevolle Geburtstagsnachricht gewidmet hatte. Am Dienstag meldete sich Martine auf der Plattform wieder zurück und hatte Neuigkeiten für ihre Fans, nachdem sie mehrere Tage lang still war.

In ihrer neuesten Instagram-Story zeigte sich Martine in warmer Winterjacke und Mütze nach einer entspannenden Gesichtsbehandlung. Sie schrieb: "Ich war so beschäftigt! Jetzt hatte ich endlich mal eine Minute für mich für etwas dringend benötigte Selbstpflege. Ich habe so viele wundervolle Nachrichten erhalten. Vielen Dank! Ich versuche, jede einzelne zu lesen." Humorvoll fügte sie hinzu: "PS: Geht es nur mir so oder werde ich von meiner Jacke verschluckt?"

Martine und Jack waren 18 Jahre lang ein Paar und davon zwölf Jahre verheiratet, bevor die Schauspielerin im August ihre Trennung öffentlich machte. Auf Social Media schrieb sie damals, dass Jack entschieden habe, dass eine Trennung das Beste sei und sie seine Entscheidung akzeptiere. Das Paar hat einen gemeinsamen Sohn namens Rafferty, auf dessen Wohl sie nun ihren Fokus legen.

Getty Images Martine McCutcheon, Schauspielerin

Instagram / jackmcmanus1 Schauspielerin Martine McCutcheon (r.) mit ihrer Familie

